Polizei muss gestärkt werden

Anke Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Die MOZ stellt die Direktkandidaten für den Landtag vor.sprach mit Marco Genschmar aus Rauen, der im Wahlkreis 30 für die SPD antritt.

Herr Genschmar, was wollen Sie für Ihren Wahlkreis erreichen?

Mir ist wichtig, dass es wieder mehr Polizeibeamte gibt. Es gilt, hier personell aufzustocken und in der Fläche zu stationieren. Die von der CDU geschlossene Wache in Beeskow sollten wir wieder neu aufbauen. Der Vorteil ist, dass nicht nur Beeskow gestärkt würde, sondern auch Fürstenwalde. Ebenso möchte ich eine Videoüberwachung am Bahnhof Fangschleuse und Fürstenwalde, als präventiven Schutz gegen Diebstähle.

Was steht noch auf Ihrer Agenda?

Meine Themen sind kostenfreie Kitas, kostenfreies Kita-Essen, kostenfreier ÖPNV für Kinder und Senioren sowie eine bessere Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren. Ich plädiere für höhere Feuerwehr-Prämien, bessere technische Ausstattung und flächendeckende Berufsfeuerwehren.

Wo im Landkreis sollten Ihrer Ansicht nach neue Baugebiete ausgewiesen werden?

Ich sehe in allen Gemeinden und Städten starke Potenziale, besonders an den Bundestraßen und Bahnlinien. So würde auch in der Fläche wieder mehr Leben einziehen, was sich auch auf die Infrastruktur, die sich natürlich mit entwickeln muss, positiv auswirkt. Der Landesentwicklungsplan muss dringend aufgehoben werden. Starke Dörfer entlasten auch die Städte.

Mit wem können Sie sich eine politische Zusammenarbeit vorstellen?

Die größte Schnittmenge sehe ich mit der CDU.