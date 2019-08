Hotel-Zaun erhitzt weiter Gemüter

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der Zaun, der das Hotel "Haus am Spreebogen" seit Ende Juni umfriedet, um es vor Vandalismus und Lärm zu schützen, erhitzt weiter die Gemüter. "Als Sofortmaßnahme werden die vier Felder zwischen Uferweg und Spreeufer abgebaut", informierte Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung auf Nachfrage von Jens-Olaf Zänker (B90/Grüne). Die Absprache mit Pächter und Eigentümer liegt indes schon einige Tage zurück – und am Freitag stand das Stück Zaun noch. Im Sommer lasse sich das alles nicht so schnell umsetzen, sagte Hoteldirektor Gordon Kwast. Man müsse erst offene Fragen klären, Unterlagen anfordern und später eine Firma finden. "Wir hatten Diebstähle und Schäden im sechsstelligen Bereich, da bauen wir den Zaun doch jetzt nicht einfach wieder ab", erklärt er. "Wir haben 30 000 Gäste im Jahr, wir tun etwas für deren Sicherheit", betont Kwast. Er wolle das Gelände auch für die Stadt bewässern und schöner machen, aber wenn ständig Pflanzen ausgebuddelt würden, ginge das nicht. Seit der Zaun steht, sei es etwas ruhiger geworden.