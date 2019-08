Bauamtsleiter Stephan Harnisch verlässt Seelow-Land

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Personell unterbesetzt ist derzeit das Bauamt von Seelow-Land. Nur noch zwei von vier Mitarbeitern gibt es laut der Amts-Homepage. Falkenhagens Bürgermeisterin Bärbel Mede informierte schon im Gemeinderat darüber, dass der langjährige Mitarbeiter Karsten Richter, zuständig für Fördermittelbeschaffung, nach Brieskow-Finkenheerd gegangen sei. "Und nun verlässt uns der neue Bauamtsleiter auch noch zum 31. August. Damit fehlen gleich zwei wichtige Leute in der Behörde um Bauprojekte für die Gemeinde voranzubringen", so Mede. Zumal Stephan Harnisch als Sachgebietsleiter erst seit Februar an Bord war. "Er hat gekündigt und in Frankfurt nach eigenen Aussagen was Besseres gefunden", berichtete Kämmerin Ute Bürger auf Nachfrage von Norbert Kühnel im Lietzener Gemeinderat. Das Amt sucht über Ausschreibungen nach Ersatz.