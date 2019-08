Sorge um Zukunft des Petershagener Kinderbauernhofs

Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf Noch bevor auf der ersten Zusammenkunft Andreas Lüders (PEBB) zum Vorsitzenden des Hauptausschusses und Wolfgang Marx (CDU) zu seinem Stellvertreter gewählt worden waren, meldete sich in der Einwohnerfragestunde Regina Beye zu Wort. Sie hatte sich viele Gedanken um den Kinderbauernhof Mümmelmann gemacht, über dessen weiteres Schicksal zu späterer Stunde im nicht öffentlichen Teil entschieden werden sollte.

Regina Beye bat eindringlich, die geplante Nutzung des Grundstückes in der Dorfstraße 31–33 durch eine private Stiftung – favorisiert ist die Stephanus-Stiftung – noch einmal zu überdenken. Mit den zunehmenden Einwohnerzahlen würde die Nutzung öffentlicher kultureller Einrichtungen auch im Petershagener Dorfkern immer wichtiger und notwendiger, sagte sie. Gerade im Dorfkern gebe es etliche historische Gebäude, die solchen Ansprüchen entsprechen würden. Allerdings hätten die Angerscheune nur sonntags, das Büdnerhaus nur einmal im Monat, der Dorfsaal nach Bedarf und die Schmiede gar keine Öffnungszeiten. Allein der Kinderbauernhof war bis zu seiner Schließung täglich zugänglich.

Im Dorfkern, so hatte sie durchgezählt, gebe es zehn Dreiseitenbauernhöfe. Bis auf den Kinderbauernhof seien sie jetzt schon alle in privater Hand. Nicht nur sie selbst, sondern viele Bürger befürchten nun, dass bei einem Übergang in eine Stiftung viele Nutzungsmöglichkeiten nicht mehr gegeben wären. Während einer Einwohnerversammlung in der Giebelseehalle war auch der Hauptwunsch der Bürger – und auch vieler Kinder –, dass das Areal wieder einer täglichen öffentlichen Nutzung zugeführt werden sollte.

Regina Beye führte den Mitgliedern des Hauptausschusses ein Bild von einer Begegnungsstätte und eines Ausstellungs­areals vor Augen, wie sie in der Region einmalig sein würden. Im Doppeldorf gibt es 47 Vereine und Interessengemeinschaften, die von den Räumlichkeiten und Gegebenheiten profitieren könnten. So auch die Klöpplerinnen. "Wollen wir die Arbeiten dieser Männer und Frauen sehen, müssen wir dafür ins Strausberger Stadtmuseum fahren", sagte sie. Die Sammlung des Heimatvereins, die derzeit unzugänglich in einem Stall eines der Bauernhöfe lagert, könnte endlich in einer Ausstellung gezeigt werden.

Das wäre nur gerecht gegenüber jenen Bürgern, die historische Gegenstände nicht verkauft hätten, sondern dem Verein übergeben haben, sagte sie. Der hintere Bereich könnte beispielsweise ein Blühstreifen werden, Spielplatz und Raum fürs Lernen im Grünen.

Erinnerung an EU-Fördermittel

Sie erinnerte überdies daran, dass für den Aufbau des Kindernbauernhofes nicht nur EU-Fördermittel geflossen seien, sondern auch die Bürger selbst mit angepackt und Geld gespendet hatten. Sie hoffe nun, dass nicht wirtschaftliche Belange, sondern die Bedürfnisse der Einwohner berücksichtigt würden.

Bürgermeister Marco Rutter (FDP) versuchte die Bürgerin, die zum Schluss ihre Hilfe bei der Betreuung einer Begegnungsstätte zugesichert hatte, zu beruhigen. "Vieles davon, was Sie hier gesagt haben, steht auch in der Beschlussvorlage", sagte er. Die Bewirtschaftung werde sich nicht verändern, man habe in vertraulichen Gesprächen genau darauf großen Wert gelegt, sagte er. Es solle zudem noch viele ergänzende Angebote geben und man schaue derzeit "sehr zuversichtlich in die nächsten Wochen". Die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt wurden größtenteils mit in die Verhandlungen genommen, sagte der Bürgermeister. "Ich bin zuversichtlich, dass es für uns gut ausgeht", gab er Regina Beye mit auf den Weg, denn viele Wünsche der Bürger könnten erfüllt werden.

Der Beschluss über den Abschluss eines Nutzungsvertrages steht auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Gemeindevertretersitzung am kommenden Donnerstag, um 19.30 Uhr, in der Aula der FAW-Schule in der Eggersdorfer Straße 91.