Bücherbox am Rastplatz

Ulf Grieger

Küstrin-Kietz (MOZ) Mit einer Telefonzelle ist sie nun nicht mehr zu verwechseln, die neue Bücherbox des Vereins "Schöner Leben" in Küstrin-Kietz. Denn das rührige Team um Initiator Birko Tiede und den 18 anderen Vereinsmitgliedern hat das bekannte Telekom-Pink durch das Orange der Vereinsfarben abgelöst. Vereinschefin Astrid Bialek, selbst viele Jahre lang Ortsvorsteherin des Ortsteils von Küstriner Vorland, erzählt, wie es zu der Aktion gekommen ist.

Urlaubsidee umgesetzt

"Birko Tiede hatte im Urlaub eine solche Minibücherei gesehen und sich in die Idee verliebt", erzählt sie. Im Verein habe man Varianten durchgespielt, wie man so etwas im Grenzort umsetzen könnte. Zunächst wurde mit der Telekom Verbindung aufgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Konzern die ungenutzten Telefonzellen teuer verkauft. Das Geld aber wurde ebenso aufgebracht wie der Transport vom Lager in Michendorf organisiert. Bevor die Zelle jedoch aufgestellt werden konnte, wurde der Standort beschlossen. Manche hätten gemeint, dass am Bahnhof mehr Publikumsverkehr dafür wäre. Letztlich hat der Verein sich dann aber doch für den Rastplatz entschieden. Der befindet sich auf dem spitzen Dreieck, das von der alten B1 und dem Gleisbett der stillgelegten Frankfurter Bahn gebildet wird. Dort hat die Gemeinde eine überdachte Sitzgruppe errichtet und die Arbeitsinitiative Letschin weist mit einigen Schautäfelchen auf die bewegte Geschichte der Festungsstadt und seiner langen Vorstadt sowie dem Kietz hin. Die Vereinsmitglieder mauerten ein Fundament, nachdem sich die Gemeinde bereit erklärt hatte, dafür eine Fläche zur Verfügung zu stellen.

Bereits in den ersten Wochen seit Bestehen der Bücherbox werde sie auch rege angenommen, erklärt Astrid Bialek. Das sei an der Fluktuation des Bestandes zu bemerken. Ein Zettel an der Tür erklärt, wie die Box funktioniert: Man sucht sich ein Buch aus dem von den Vereinsmitgliedern gebauten Regal und stellt dafür eines hin, von dem man sich trennen will. Ausnahme: Es sollte sich dabei nicht um Werbung handeln. "Die nehmen wir rigoros wieder raus und vernichten sie", macht die Vereinschefin deutlich.

Überrascht war sie, wie schnell auch die Vielfalt der Bücher zugenommen habe. Es gibt Krimis und Liebesromane ebenso wie Klassiker der Weltliteratur wie die Werke von Michael Bulgakow und von Antoine de Saint-Exupéry. Kochbücher werden getauscht, ganze Opernlexika und vor allem auch Kinderbücher für jede Altersgruppe. Das Sortieren der Druckwerke in dem übersichtlichen Regal haben sich die Vereinsmitglieder inzwischen erspart. Lediglich die Kinderbücher werden doch besser in den unteren Regalfächern platziert. "Jedermann kann Bücher spenden, wenn er Lust hat. Wenn sie noch nicht alle reinpassen, dann lagern wir sie auch zwischen", sagt Astrid Bialek. Die Gemeinde hat dem Verein etwas Fläche im Kulturhaus zur Verfügung gestellt, nachdem sie das ehemalige Vereinsgebäude, die alte Schule, verkauft hatte. Im Herbst wird noch eine Beleuchtung mit Bewegungsmelder installiert und die Box unten etwas isoliert.

Radwanderer kommen gern

Wie zum Beweis für die richtige Wahl des Standortes kommen auch schon Neugierige angeradelt. Familie Marquardt macht Rast auf der langen Tour zwischen Zittau und der Ostsee. Entspannt lassen sie sich die Bücherbox erklären, die sie in ihre bayerische Heimat noch nicht kennengelernt haben. Spontan tauschen sie ein Buch, um dann ihrem Übernachtungsziel Erlenhof entgegenzuradeln. Vielleicht tragen sie die Box-Idee weiter.