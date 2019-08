Das Young-Companies-Project in Märkisch-Oderland schneidet besonders gut ab

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Im Vergleich mit anderen Gründerförderprojekten in den europäischen Staaten schneidet das Young-Companies-Projekt der Stic-Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland besonders gut ab.

Das bekräftigte am Freitag die Leiterin der Abteilung Arbeit im Ministerium für Arbeit, Familie, Gesundheit und Soziales, Friederike Haase, bei einer Feier zum 15-jährigen Bestehen des Projekts in Strausberg.

Zugleich wurde die 700. erfolgreiche Gründung gefeiert. Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg wird die Beratung und das Coaching von jungen Existenzgründern bis 30 Jahren bis zur erfolgreichen Gründung und sogar darüber hinaus finanziert. In vier Gründerwerkstätten, die sich nicht an den Kreisgrenzen orientieren, sondern sich in Strausberg, Frankfurt (Oder), Bernau und Letschin befinden, werden die Gründer und ihre Geschäftsideen auf Tragfähigkeit geprüft. Assessments geben Auskunft über Förderbedarf, Webinare helfen bei der Schulung, wenn persönliche Teilnahme nicht möglich ist. In Coworking Spaces wie in der Oderbruchgemeinde Letschin finden Gründer optimale Bedingungen, um zumindest ihre Büroarbeit zu erledigen und sich zugleich Rat zu holen.