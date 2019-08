Begeisterung für den Fläming

Juliane Keiner

Fläming (MOZ) Die Vorbereitungen für die Mitmachkonferenz "Fläming aktiv - gemeinsam gestalten" haben begonnen. Die Mitmach-Konferenz bietet einen Rahmen, um möglichst unkompliziert mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Dabei können alle Teilnehmenden ihre persönlichen Ideen und Vorschläge mit anderen diskutieren und weiterentwickeln. Interesse an der Gestaltung des Lebens in der Region ist die gemeinsame Basis.

In einer offenen Konferenzmethode am 26. Oktober in Wiesenburg bestimmen die Anwesenden selbst die Inhalte, die im Laufe eines Tages in mehreren Gesprächsrunden erörtert werden können. Die Teilnehmenden haben die Chance Verbündete zu finden, von den Erfahrungen anderer zu profitieren oder einfach nur bei netten Gesprächen einen guten Überblick über die Aktivitäten im Hohen Fläming gewinnen zu können. Die diesjährige Initiative geht von "Neuland Hoher Fläming: finden - ankommen - hierbleiben" aus. Das Projekt hat sich zur Aufgabe gemacht Menschen für die Region Hoher Fläming zu begeistern.

Im Rahmen dieser tagesfüllenden Veranstaltung wird der Fläming-Initiativ-Preis verliehen. Mit dem Preis werden Projekte und Initiativen geehrt, die sich im Sinne der Veranstaltung "Fläming aktiv – gemeinsam gestalten" bei der Entwicklung der Region Hoher Fläming beteiligen. Der Wanderpreis, ein Feldstein auf Baumscheibe von der Wiesenburger Künstlerin Iris Serafin Bergner gestaltet, wird zusammen mit Sachpreisen für die ersten drei Preisträger, am Samstag den 26. Oktober in der Kunsthalle in Wiesenburg verliehen. Alle Initiativen, Vereine und Projekte, die sich für eine kooperative und nachhaltige Entwicklung der Region im kulturellen, sozialen, ökologischen, vernetzenden, friedenschaffenden und wirtschaftlichen Bereich einsetzen, können sich bewerben oder können vorgeschlagen werden. Bewerbungen können bis zum 30. September eingereicht werden. Bewerber beschreiben in eigenen Worten auf einer DIN A4 Seite die Idee, das Ziel, die Umsetzung der Initiative sowie den aktuellen Stand. Die Bewerbungsseite und weitere Unterlagen oder Veröffentlichungen über das Projekt können beim Regionalbüro der LAG Fläming Havel, Schloßstraße 1 in 14827 Wiesenburg abgegeben oder per Mail an Dorothee Bornath, mail@bornath.de gesendet werden.