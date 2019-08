Der Magistratsee wird saniert

Brian Kehnscherper

Schönbirken (MOZ) Es braucht eine gewisse Vorstellungskraft, um die Lage des Sees zu erkennen. Das Gewässer südlich des ersten Badestrands des Wutzsees ist komplett verlandet. Nun hat die Renaturierung begonnen.

Einst hatte der Magistratsee eine Wasserfläche von 2,8 Hektar. Seit den 1950er-Jahren wurde in dem Gewässer intensive Karpfenzucht betrieben. Am Ufer wurden zudem Gänse und Enten gehalten und eine Milchviehanlage betrieben. "Ökologisch war das eine Katastrophe, denn intensive Nährstoffeinträge sind der Todesstoß für kleine Seen", sagt Dr. Mario Schrumpf, Leiter des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land. So verlandete das Gewässer immer mehr. Die zwei trockenen Sommer in Folge sorgten dafür, dass bis vor kurzem kein Liter Wasser mehr an der Oberfläche zu erkennen ist. Unter dem Boden ist laut dem Projektbetreuer Hermann Wiesing noch reichlich Wasser vorhanden. Andernfalls wäre der See ohnehin nicht mehr zu retten. Der Pegel liegt derzeit knapp 75 Zentimeter unter dem Boden. An einigen Stellen haben Bagger das Wasser wieder freigelegt.

Wiesing weiß, wovon er spricht. Allein im Kreis Ostprignitz-Ruppin hat er im vergangenen Jahr sein 100. Gewässer renaturiert. Die Sanierung des Magistratsees wird bereits seit 2013 geplant. Bevor es losgehen konnte, musste eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Nun haben die Arbeiten begonnen. Bagger heben Stück für Stück den Schlamm aus dem Boden. 17 500 Kubikmeter werden es am Ende sein. Damit das schwere Gerät auf dem weichen Untergrund nicht versinkt, wurden Pontons verlegt. Dank einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch den Vorhabenträger, den Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz, wird der Magistratsee mit 20 Millionen Litern Wasser aus dem vier Meter tiefer gelegenen Wutzsee aufgefüllt. So soll eine dauerhaft offene Wasserfläche entstehen.

Ein Biotop entsteht

Der See speist sich dann künftig nur durch Niederschläge. Der Zufluss vom zwei Meter höher gelegenen Kleinen Strubensee ist längst vertrocknet. Die Gefahr, dass der Magistratsee so schnell wieder trocken fällt, ist gering. Denn es gibt keinen menschengemachten Nährstoffeintrag mehr. "Wenn man die Quelle der Verlandung nicht abstellt, ergibt es auch keinen Sinn, ein Gewässer zu renaturieren", so Schrumpf. Genau das mache das Ansinnen so schwer, den Vielitzsee zu sanieren, in dessen Umfeld intensiv Landwirtschaft betrieben wird.

Ein Badeparadies werde der Magistratsee nicht, sagt Hermann Wiesing. Das Wasser wird an den meisten Stellen nur bis zum Bauchnabel reichen. Wichtiger ist, dass das Gewässer als Biotop für Arten wie Moor- und Teichfrösche, Fischotter und Reiher wiedergewonnen wird. Zudem wertet es die Landschaft touristisch auf. Jörg Tümmel, Betreiber des benachbarten Erlebnishofs Schönbirken, freut sich, bald wieder Wasser vor der Tür zu haben. "Die Städter kommen hierher, um die Natur zu erleben", sagt er.

Das Projekt kostet insgesamt 578 000 Euro. Die Summe wird zu 70 Prozent vom Land und zu 30 Prozent mit Geld des Naturschutz-Fonds Brandenburg getragen.