Regenfluten beschäftigen Stadtparlament

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der Sommer ist noch lange nicht zu Ende – ebenso die Diskussion über das Abwenden von Schäden durch Starkregen-Ereignisse in Fürstenberg, die möglicherweise als Folge der nächsten Hitzeperiode wieder drohen.

Sandro Große konfrontierte das Stadtparlament am Donnerstagabend mit seiner persönlichen Situation. Sie sei besonders schlimm, weil die Stichstraße, ausgehend von der Steinförder Straße hin zu seinem Grundstück, im vergangenen Jahr nicht korrekt instandgesetzt worden sei. Die Wassermassen strömten laut Große daher auf sein Grundstück und in den Carport. Was bereits mehrmals geschah. "Es ist eine absolute Katastrophe", empörte er sich.

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) erklärte, vor diesen Naturgewalten sei derzeit niemand gefeit. Besonders schlimm sei es in der Nacht vom 31. Juli zum August gewesen. Vor Philipps Haustür habe sich ein hunderte Quadratmeter großer See gebildet.

Hohe Kosten zu erwarten

Ein schlüssiges Konzept dagegen? Es sei technisch "fast nicht möglich" solche plötzlichen Wassermassen abzuleiten. Zugleich räumte der Bürgermeister ein: "Punktuell kann man Verbesserungen erzielen", daher sollte mit dem Experten, Dr. Ralf Lunkenheimer, Chef des Eigenbetriebes Wasser-Abwasser, über Alternativen gesprochen werden. Fakt sei aber auch: Stiche etwa zur Havel oder Überlandbauwerke seien mit sehr vielen behördlichen Auflagen verbunden. Und sie seien sehr teuer. Vor allem aber: "Die Kosten müssten dann umgelegt werden auf die Kunden des Eigenbetriebs", erklärte Robert Philipp. Große beharrte darauf, er sei der einzig wirklich Leidtragende, "ich kriege alles ab wegen der Straße". Was solle denn nur werden, wenn er ab Ende des Jahres wieder für Monate bei einem Auslandseinsatz der Bundeswehr mitmacht? "Der eigenen Frau kann man doch etwa das Trockenwischen des Carports nicht auf Dauer zumuten", sagte er.

Philipp entgegnete, Große sei nicht der einzig Leidtragende, viele Bewohner in dieser Siedlung unweit der Steinförder Straße habe es erwischt.

CDU-Bürgermeisterkandidat und Stadtverordneter Olaf Bechert erklärte, es doch selbstverständlich, dass die Kommune nach Lösungsansätzen für die Bürger sucht. Dieses Thema müsse angegangen werden, auch wenn es Geld koste. Daran führe kein Weg vorbei.

David Röwer (Fraktion Vielfalt) berichtete, es gebe bei Starkregen auch massive Umweltprobleme, wie in der Zehdenicker Straße. Dort seien Fäkalien aus der Kanalisation in den Baalensee gespült worden. Diesen Umstand könne man nicht einfach hinnehmen.

Für Thomas Burmann (CDU) gab es in dem Zusammenhang einen Verantwortlichen, Ralf Lunkenheimer. "Seit fünf Jahren hat Dr. Ralf Lunkenheimer nichts in dieser Sache unternommen", meinte Burmann.