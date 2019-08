Drohendes Kita-Gewitter

Ingmar Höfgen

Potsdam/Wiesenaue Braucht die Gemeinde Wiesenaue im Amt Friesack eine neue Kita-Satzung? Diese Frage dürften sich in absehbarer Zeit die Gemeindevertreter für die Einrichtung in Vietznitz stellen. Vor etwa zwei Wochen entschied das Verwaltungsgericht Potsdam, dass in der Satzung möglicherweise ein grundlegender Kalkulationsfehler steckt. Es gab damit zwei Eltern Recht, die gegen einen Gebührenbescheid geklagt hatten. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, die Gemeinde kann in Berufung gehen.

Wiesenaue ist nicht allein mit dem vermeintlichen Problem - es steckt in jeder Kita-Satzung in Brandenburg: Derzeit werden die Kosten, die mit dem Kita-Grundstück zusammenhängen, sei es Miete oder der Hausmeister, auf die Eltern umgelegt. Das sei nach dem Gesetz aber nicht erlaubt, entschieden nun die Potsdamer Richter. Nicht betroffen von dem Urteil sind freie Träger.

Die Begründung, die die Richter zunächst mündlich vortrugen, ist komplex. Grundstücksbezogene Kosten seien laut Gesetz von der Gemeinde zu tragen. Die freien Träger bekämen diese Kosten von der Gemeinde ersetzt und dürften sie nicht von den Eltern verlangen. Das müsse dann auch für die kommunalen Kitas gelten, sonst wären diese erheblich teurer, schlossen die Richter. Deshalb müsste dieser Posten bei den kommunalen Trägern aus der Kalkulation herausfallen. Die Gemeinden könnten sich das fehlende Geld, das sie jetzt nicht mehr von den Eltern bekommen, vom Land holen – denn das Land gibt letztlich den Auftrag und muss dafür bezahlen, meinten die Richter.

Mit ihrer Entscheidung stellen sich die Potsdamer Richter gegen die zweite Instanz, das Oberverwaltungsgericht. Das OVG sieht es anders - hat es aber nicht begründet, wie die erste Instanz nun monierte. Es sei unklar, ob die Probleme dort gesehen wurden. Rechtskräftig sind die kürzlich gesprochenen Urteile, die erst in einigen Wochen schriftlich vorliegen sollen, noch nicht. Die Kommunen können in Berufung gehen, diese wurde ausdrücklich zugelassen.

Ob die Gemeinde Wiesenaue in Berufung gehen wird, konnte Friesacks Amtsdirektor Christian Pust nach der Verhandlung noch nicht sagen. Ihn hatte die Argumentation der Richter überrascht – wie auch viele seiner Kollegen. Auch die Kita-Satzungen von Werder (Havel), Oberkrämer, Glienicke und Stahnsdorf hielten die Richter nach einem langen Verhandlungstag für unwirksam und hoben deshalb verschiedene Gebührenbescheide auf. Im Amt Friesack gebe es Widersprüche nur in Wiesenaue, sagte Pust. Die Klage der beiden Eltern hatte deshalb auch Pilot-Charakter.

So oder so dürfte auf die Verwaltung viel Arbeit zukommen: Durch den Kalkulationsfehler sei die Satzung nichtig und alle Bescheide damit rechtswidrig, erläuterten die Richter in der Verhandlung. Die Verwaltung müsse entscheiden, ob sie trotz bestandskräftiger Bescheide aus Ermessenserwägungen Geld zurückzahlt oder nicht. Einige Kläger hatten entsprechende Anträge gestellt.

In einer der Verhandlungen bemerkte der Vorsitzende Richter Jürgen Steiner außerdem, der Brandenburger Gesetzgeber habe die Elternbeitragsfreiheit bereits unerkanntermaßen realisiert - denn ohne Kosten für Grundstücke sowie für Erzieher, die in Wiesenaue im Durchschnitt zu 85 Prozent vom Landkreis bezahlt werden, bliebe nur noch wenig, das auf die Eltern umgelegt werden könnte. Politisch soll über dieses Thema erst nach der Landtagswahl entschieden werden. Derzeit ist das letzte Kita-Jahr beitragsfrei, auch Geringverdiener zahlen seit dem 1. August in Brandenburg nichts.