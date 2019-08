Neues Klettergerüst in Besitz genommen

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Einen Vorgeschmack auf den neuen Schulhof gab es am Freitag an der Grundschule "Gustav Bruhn". Die beiden sechsten Klassen nahmen das neue Klettergerüst auf dem Gelände der größeren Schüler in Besitz. Vor zwei Jahren hatten sie sich in einem Projekt Gedanken gemacht, wie man die Schule besser gestalten kann und schlugen vor, Kletter- und Spielgeräte anzuschaffen. Das erste Klettergerät steht und soll Grundlage für einen Fitnessparcours sein. "In einer so großen Schule braucht man einen körperlichen Ausgleich, um dann wieder aufmerksam im Unterricht zu sein", meinte auch die Klassenleiterin der 6a, Ramona Wegner.

Als erster durfte der FSJ-ler Sven Kurth zeigen, was er sportlich drauf hat. Nachdem Jette Mikus das Band durchschnitten hatte, turnten die Sechstklässler mit Bürgermeister Frederik Bewer, der mit seinen Kollegen dafür sorgte, das die Geräte angeschafft wurde. Die Schüler bedankten sich dafür, dass ihr Wunsch ernst genommen wurde. Sie freuten sich, die Einweihung mitzuerleben. "Wir übergeben diesen schönen Schulhof nächstes Jahr an unsere Freunde und Geschwister", versprachen sie.