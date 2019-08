Stadt voller Energie präsentiert sich bei Kreiserntefest

Manuela Bohm

Paaren/Premnitz (MOZ) War auch der Sommer 2019 wieder von geringen Niederschlagsmengen gekennzeichnet, gebe es nach vielerorts bereits getaner Arbeit - der Ernte -, Grund zum Feiern. Ins MAFZ lädt in diesem Jahr die Stadt Premnitz zum Kreiserntefest. Gefeiert wird am 1. September. Mit zahlreichen verschiedenen Aktionen repräsentiert sich die "Stadt voller Energie" aus dem Westhavelland im Osten des Landkreises ab 10 Uhr im sogenannten Großen Ring.

Traditionell gehört zum Kreiserntefest in Paaren im Glien in der Gemeinde Schönwalde ein Ernteumzug dazu. Dieser wird in diesem Jahr vom Spielmannzug "Chemie Premnitz" e.V. angeführt. Die Musiker sind in der Industriestadt, direkt an der Havel gelegen, eine feste Größen bei verschiedenen Veranstaltungen. Der Umzug verlässt das Festgelände um 12 Uhr und nimmt seinen Weg. Ein Gremium bewertet die geschmückten Wagen. Für jeden Wagen gibt es eine kleine Anerkennung, der schönste wird gekürt und prämiert.

Bevor der Ernteumzug startet, wird es jedoch für zwei Premnitzerinnen besonders spannend. Um 11.45 Uhr wird die 11. Havelländer Erntekönigin gekrönt und die erste havelländische Landbotin vorgestellt. Nach dem ökumenischen Gottesdienst fährt die künftige Erntekönigin mit der Landbotin und dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes, Dirk Peters, ein. Dieser begleitet die Frauen auf die Bühne.

Die 18-jährige Lea Worf wird dem Publikum als erste vorgestellt. Sie wuchs in Premnitz auf und bereitet sich derzeit auf ihre Ausbildung zur Erzieherin vor. Antonia Martini, Erntekönigin 2018/2019 gibt den Staffelstab weiter, legt der neuen Erntekönigin die Scherpe an. Franziska Blask, Vorsitzende des Landfrauenverbandes Havelland legt der Landbotin ebenso eine Scherpe an. Die Landbotin, Inka Fähling, wird in einer Tracht, die an die Landfrauen-Kleidung in der Umgebung um Rathenow angelehnt ist, gekleidet.

Bevor dann die heute noch amtierende Erntekönigin ihre letzte Amtshandlung, das Signal zum Start des Taubenflug gibt, werden die beiden neuen Amtsträgerinnen mit traditionellen Kuchen der ländlichen Region und Malzkaffee aus der Kruke begrüßt. Beim traditionellen Kuchen, "Aust" genannt, handelt es sich um trockenen Streuselkuchen - erklären die Veranstalter.

Mit dem Start des Ernteumzuges beginnt auch das weitere Programm auf der Bühne. Dort präsentiert sich Musiker der Freien Musikschule TonArt e.V., Jungen und Mädchen der Kita Flax und Krümmel singen, tanzen und sagen Gedichte auf. Countrymusik wird von Joe Harper geboten.

Zwischen den Aktiven, die das Kulturprogramm gestalten, wird auf der Bühne die Präsentation und Prämierung des schönsten Erntewagens und der schönsten Erntekrone vorgenommen. Bevor es politisch wird, schneiden Premnitz Bürgermeister Ralf Tebling und die neue Erntekönigin Lea Worf die Erntetorte an. Die "Überraschungstorte" kreiert ein Bäcker aus der benachbarten Ortschaft Milow. Ab 14.20 Uhr findet ein Politik-Talk mit Gästen zu landwirtschaftlichen Themen statt.

Neben den Aktionen auf der Bühne können sich die Besucher des Kreiserntefestes auf einen bunten Herbstmarkt freuen, sich in einer Getreideausstellung informieren, neue und alte Ernte- und Landtechnik bestaunen sowie Leckeres aus regionalen Töpfe genießen. Zudem gestalten Rassekaninchen- und Rassegeflügelzüchter aus Berlin und Brandenburg einen Jungzüchtertag.