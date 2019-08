René Wernitz

Havelland (MOZ) 1. September, 11.00 Uhr, im Paarener Erlebnispark: Ein ökumenischer Erntedankgottesdienst beginnt. Welchen Zweck dieser hat, verrät schon der Name. Dem Herrgott bei dieser Gelegenheit zu zeigen, was auf heimischen Feldern wächst, kann denkbar einfach sein. Die Relationen ließen sich in einem Erntedank-Körbchen simpel darstellen.

Dahinein kommen zunächst sehr viele Getreideähren und Maiskolben, eine Flasche Rapsöl und eine Flasche Sonnenblumenöl sowie eine kleine Rübe, eine Minikartoffel und ein Kohlblättchen. Tatsächlich geht es auch auf havelländischen Agrarflächen eher langweilig zu.

Für 2019, also dieses Anbaujahr, liegen hiesige Nutzungszahlen erst 2020 vor. Indes könnten der Herrgott und alle anderen Interessierten auf www.havelland.de klicken. Dort findet sich der Jahresbericht 2018 des Kreisamtes für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung. Darin enthalten sind Nutzungszahlen. In der Bilanz enthalten sind all jene Flächen, für die Landwirte Agrarförderung beantragt haben. Das sind praktisch alle. Insgesamt ist von 88.380,41 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche die Rede, umgerechnet sind das rund 124.000 Fußballfelder.

Mit Abstand am meisten wird Getreide angebaut im Landkreis Havelland, 2018 auf 29.908 Hektar (knapp 42.000 Fußballfelder). Im Anbaumittelfeld befinden sich Mais, der auf 12.599 Hektar angebaut wurde, und Ölsaaten, die auf 7.350 Hektar wuchsen. Darunter fallen Raps und Sonnenblumen. Verschwindend gering ist der Anbau von Hackfrüchten. Darunter fallen etwa Zuckerrüben (368 Hektar) und Kartoffeln (95 Hektar). Das Schlusslicht bildet Gemüse, das auf nur 46 Hektar angebaut wurde. Der Wert entspricht knapp 65 Fußballfeldern. Derweil bestehen 29.404 Hektar der landwirtschaftlichen Flächen aus Dauergrünland.

Gott sei Dank! - Das konnten Landwirte 2018 nie wirklich über das Wetter sagen. "Im Gegensatz zum Jahr 2017, das von hohen Niederschlagsmengen geprägt war, herrschte 2018 eine Trockenheit vor, die von April bis November anhielt", wie es im amtlichen havelländischen Bericht heißt.

2019 kam unter anderem mit großer Hitze und Trockenheit daher. Die Spree, die auch einen früheren Tagebau zum neuen Ostsee fluten sollte, führt zu wenig Wasser in die Havel. Wasser ist insgesamt knapper und kostbarer geworden. Aktuell ist die Entnahme aus allen Flüssen, Kanälen, Seen und Teichen im Havelland verboten. Zudem wurden die Nutzung von Brunnen und die Beregnung privater Grün- und Gartenflächen beschränkt. Zwischen 8.00 Uhr morgens und 20.00 Uhr abends darf vorerst kein Sprenger mehr laufen. So wurde es von der Unteren Wasserbehörde Ende Juli verfügt.