Rededuell am Montagnachmittag

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Am Montag um 14 Uhr ist es soweit. Beim Wahlforum der Märkischen Oderzeitung zur Bürgermeisterwahl in Storkow kommt es zum Rededuell zwischen Amtsinhaberin Cornelia Schulze-Ludwig (SPD) und Herausforderin Christina Gericke (Freie Wählergemeinschaft). Die beiden Frauen treffen im Tschech-Zimmer auf der Burg aufeinander, das Gespräch wird live übertragen auf der Facebook-Seite des Spree-Journals. Für alle Interessierten, die am Nachmittag keine Zeit haben, bleibt das Video auch im Nachgang abrufbar. Der dritte Kandidat bei der Wahl am 1. September, Uwe Woweries (AfD), hat das Gespräch aus beruflichen Gründen abgesagt. Er bekam von der MOZ daher vorab Fragen gestellt, seine Antworten werden am Montag verlesen.

Auf der Facebook-Seite des Spree-Journals kann das einstündige Gespräch am Montag kommentiert werden, und es können Fragen gestellt werden. Auch bereits im Vorfeld können Fragen übermittelt werden, per E-Mail an beeskow-red@moz.de.