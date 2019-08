Wahlkampf mit Freibier

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die CDU-Landtagskandidatin Nicole Walther-Mundt empfängt zum Abschluss ihres Wahlkampfs am Dienstag den Bundestagsabgeordneten und CDU-Nachwuchsstar Philipp Amthor in Oranienburg. Ab 15.30 Uhr wollen beide unter dem Motto "sterbende Innenstädte" eine Stunde lang durch Oranienburg laufen und dabei mit Händlern sprechen. Ab 17 Uhr sind beide dann im Wassersportclub Möwe am Louise-Henriette-Steg zu erleben. Nicole Walter-Mundt will dem Club dort ihre Unterstützung zusagen. Der Pachtvertrag der "Möwe" mit der Stadt läuft zum Jahresende aus. Langfristig soll zumindest ein Teil der Fläche nach Plänen der Stadt öffentlich genutzt werden. Ein von der Stadtverwaltung geplanter Ideenwettbewerb zur Entwicklung des Fischerkiezes wurde zwischenzeitlich gestoppt.

Zur allgemeinpolitischen Lage spricht Amthor ab 17.30 Uhr. Die CDU spendiert 150 Liter Freibier, Wein und Würstchen. Einlass ist ab 16.30 Uhr Uhr.

Zum Abschluss des SPD-Wahlkampfes kommt Ministerpräsident Dietmar Woidke am Freitag ebenfalls auf das Gelände der "Möwe" (wir berichteten). Ab 18 Uhr gibt es neben Reden von ihm und dem Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann Live-Musik von "Leona Heine & Friends". Erwartet werden auch einige der Bewerber um den SPD-Vorsitz.