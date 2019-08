Neuer Chef im Bauhof der Schorfheide

MOZ

Finowfurt (MOZ) Daniel Sasse ist seit August der neue Koordinator für den Bauhof der Gemeinde Schorfheide. Der 36-jährige Finowfurter wechselte vom Landesbetrieb Straßenwesen in die Gemeindeverwaltung. Dort war er als stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei in Biesenthal tätig. Straßen und Wege gibt es auch in der Gemeinde Schorfheide reichlich. Zu seinen künftigen Aufgaben gehört es, die acht Mitarbeiter an den Standorten Finowfurt und Groß Schönebeck sowie Fremdfirmen zu koordinieren. Zudem ist Daniel Sasse für die Planung, Beschaffung und Instandhaltung der Technik zuständig und muss dafür sorgen, dass die Spielplätze, Bushaltestellen sowie Straßen, Rad- und Gehwege sauber sind. Mit der Fortschreibung des Grünflächenpflegeplans steht schon das erste große Projekt an.