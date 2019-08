Gelungene Generalprobe des Grünheider SV

Roland Hanke

Grünheide (MOZ) Drei Siege und ein Unentschieden lautet die Bilanz des Grünheider SV beim Turnier um den Jacob-Zement-Cup der Handball-Männer in Neubrandenburg. Neben dem Oberligisten traten vier Mannschaften auf der fünften Liga an. Gastgeber SV Fortuna trotzte dem Favoriten beim 12:12 den einzigen Punkt ab. Die weiteren Ergebnisse des GSV (2x 15 Minuten): 14:12 gegen Bad Doberaner SV, 17:14 gegen Ribnitzer HV und 14:8 gegen SG Narva Berlin.

"Das war noch mal ein guter Test vor dem scharfen Start in die Oberliga Ostsee-Spree. Alle haben sich gut bewegt, keiner hat sich verletzt. Wir sind bereit", sagt GSV-Co-Trainer Dirk Köhler. Das dürfte dann durchaus als gelungene Generalprobe vor dem ersten Punktspiel am Sonnabend, ab 18.30 Uhr, in der Löcknitzhalle gegen Meister Stralsunder HV durch gehen.

Grünheider SV: Denny Alpers, Tim Justin Reisener – Fabien Grünagel 12, Toni Fuchs 2, Konstantin Büttner 8, Marcus Schwiderski, Oliver-Mathis Buck, Christoph Genilke, Marcel Otto 5, Clemens Wetzel 8, Yannick Meye 5, Tom Griebsch 12, Marc-Robin Hiesener 4