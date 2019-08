Umstrittener Elfer mit dem Abpfiff

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Im Spiel beim OFC Eintracht, die am 1. Spieltag ein beachtenswertes 1:1 beim 1. FC Frankfurt erkämpft hatten, nahm Preussen-Trainer Frank Schwager nur eine Änderung gegenüber der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Eisenhüttenstadt vor. Kohei Suzuki spielte statt Philip Januschowski auf der linken Außenbahn. Der Japaner sollte seine Schnelligkeit ausspielen, was er dann auch zeigte.

Überhaupt kam Eberswalde gut ins Spiel, hatte durch Steven Zimmermann und Thorben Schöffen früh die Führung auf dem Fuß (6.), hielt erfolgreich gegen. In der 14. Minute musste Preussens Torwart Pawel Kosarzecki erstmals sein Können beweisen, lenkte einen Gewaltschuss von OFC-Stürmer Christopher Schulze über die Querlatte. Ein Hammerschuss von Schöffel rasierte danach nur knapp am Torpfosten der Eintracht vorbei. Eberswalde spielte klar auf Augenhöhe mit und hatte durch Nick Lange eine weitere Topchance (22.). Nach einer zweiminütigen Trinkpause änderte sich das Spielgeschehen plötzlich.

In der Trinkpause umgestellt

OFC-Trainer Enis Djerlek hatte seine beiden verdeckten Stürmern auf den Außenbahnen, Pascal Eichhorst und Sascha Stahlberg, die Position tauschen lassen. Mit durchschlagendem Erfolg. Denn jetzt versuchte die Eintracht mit schnellen Gegenzügen und langen Bällen auf ihre Spitzen noch mehr Druck auf Preussens Abwehr aufzubauen. Die zeigte prompt erste Unsicherheiten. Zudem gab es Gelb für Innenverteidiger Tobias Koepnick nach Foul an Stürmer Schulze (30.). Ein unnötiger Ballverlust am Mittelkreis wurde dann zudem zum Bumerang. Der abgefangene Ball landete bei Schulze, der perfekt auf Eichhorst spielte, und es stand 1:0 (32.) für die Heimelf. Mit freundlicher Unterstützung von uns, wie Trainer Schwager es bei der Pressekonferenz später formulierte. Auch beim nächsten Eintracht-Angriff über den Torschützen Eichhorst sah die Gästeabwehr nicht gut aus. Doch Torwart Kosarzecki blieb im Eins-gegen-eins mit dem frei durchgebrochen Stürmer der Sieger (35.). Beim folgenden 2:0 (45.), unmittelbar vor der Pause, war Preussens Torwart dann jedoch chancenlos. Ein weiter Einwurf landete im Gewühl vorm Kasten von Kosarzecki, wo Sascha Stahlberg schlitzohrig mit dem Fuß das Leder unhaltbar einlenkte.

Dreierkette und Fünfermittelfeld

In der Pause stellte Trainer Schwager auf Dreierkette und ein Fünfer-Mittelfeld um, was dem Gästespiel gut tat. Die erste Topchance hatte dann Suzuki aus Nahdistanz nach einer Ballstafette über Philip Januschowski und Jean-Pierre Dellerue (54.). Als Ceif Ben-Abdallah von Eintracht-Abwehrchef Jerome Malanowski im Strafraum gefoult wurde und Kim Schwager sicher zum 2:1 (57.) verkürzte, löste dies neuen Mut bei den Gästen aus. Suzuki auf Ben-Abdallah (60.) und Lange auf Suzuki (68.) waren Spielzüge, die fast den Ausgleich brachten. Auf der Gegenseite scheiterte erneut Torschütze Eichhorst am blendend haltenden Kosarzecki. Nach der zweiten Trinkpause verflachte die Partie etwas, um nach dem verdienten 2:2-Ausgleich (80.) durch Stürmer Ben-Abdallah, nach Vorlage von Dellerue, nochmals richtig Fahrt aufzunehmen. Dann fast die Führung durch Ben-Abdallah nach Dellerue-Zuspiel (82.). Ein Abwehrbein verhindert das Tor.

Dann der erste echte Aufreger im Spiel. Eberswalde hämmert mehrfach aufs Eintracht-Tor. Alle Schussversuche wurden abgeblockt. Dann der Nachschuss von Kim Schwager aufs Tor. Doch der Ball wurde durch den Arm von Marc Moldenhauer auf seiner Flugbahn ins Tor abgelenkt, bewusst oder unbewusst.

Hand oder nicht?

"Ein klares Handspiel", meinte Stürmer Schwager und konnte sich nur schwer beruhigen. Viele hatten die Aktion gesehen, nur die Unparteiischen nicht, sehr zum Frust der Gäste. Trotzdem powerte Preussen weiter, wollte mehr, und wurde in der Nachspielzeit kalt getroffen. Eric Krause beschwor: "Ich habe den Ball ganz klar mit der Brust gestoppt." Schiedsrichter Tobias Collin aus Templin sah das, auch nach Rücksprache mit seinem Assistenten Eric Tegge, nicht so: "Meine Wahrnehmung war eine andere." Elfmeter für Eintracht. Sanel Begzadic verwandelte zum 3:2 (93.) und sicherte einen schmeichelhaften Dreier.

"Wenn der Schiri und sein Assistent einen Elfer gesehen haben, so ist das halt so. Wir freuen uns über das Quäntchen Glück zum Sieg. In Halbzeit eins hätten wir auf drei Treffer schon davonziehen müssen", fasste Eintracht-Trainer Enis Djerlek das umkämpfte Spiel zusammen. "Ein Punkt wäre heute okay gewesen. Leider haben wir bei den Gegentreffern unnötige Fehler gemacht", resümierte Trainer Schwager, der aber von einer Selbstvertrauen aufbauenden zweiten Halbzeit seiner Elf sprach.

FV Preussen: Pawel Kosarzecki – Nick Lange, Christian Amuri, Tobias Koepnick (46.Philip Januschowski), Eric Krause – Thorben Schöffel, Steven Zimmermann – Jean-Pierre Dellerue, Kohei Suzuki – Kim Schwager, Ceif Ben-Abdallah