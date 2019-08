Edelmetall abgeräumt mit vielen Pfeilen ins Goldene

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Mehr als 120 Frauen und Männer haben am Sonnabend und Sonntag auf der top vorbereiteten Anlage an der Breiten Allee einen Doppelwettkampf bestritten: gegen die extreme Hitze, vor allem aber natürlich um hohe Ringzahlen. Das klappte beim Gastgeber grandios: Fünfmal Gold und vier weitere Medaillen sowie ein neuer deutscher Rekord konnten gefeiert werden. Insgesamt zeigten die Oderstädter vor allem einen ganz starken zweiten Tag, wo auf die kürzeren Distanzen 20 und 30 m jeweils 36 Pfeile ins Ziel zu bringen waren, möglichst in die goldene Mitte.

Der einzige SSV-Blankbogenschütze, Heiko Poppe, schnappte sich noch den nach den 50 und 40 m des ersten Tages mit neun Ringen Führenden und war "hochzufrieden" mit seinem erneuten Titelgewinn. Das gleiche Husarenstück gelang in der Damen-Jagdbogen-Konkurrenz der Oderstädterin Lisa Flanz: Am Sonnabend noch mit 18 Ringen Rückstand Zweite, triumphierte sie schließlich noch mit einem Plus von 57 Zählern.

Marco Usadel (Herren) und Monika Lenz (Ü 50) hatten sich schon am ersten Tag an die Spitze gesetzt, doch für beide wurde auch der Sonntag noch ein besonderer Tag: Lenz schaffte binnen weniger Wochen zum dritten Mal einen neuen deutschen Rekord und gewann mit einem Mega-Vorsprung. Usadel hatte über Nacht offenbar ein Magen-Darm-Infekt erwischt – er bezwang dieses sehr unangehme Handicap, holte Einzel-Gold und war am Ende auch am Mannschaftstriumph für das Trio Lenz, Usadel und Uwe Neugebauer-Wallura beteiligt.

In der Team-Konkurrenz gab es eine weitere erfolgreiche Aufholjagd: Team I blieb ungefährdet vorn, aber Team II (Andreas Tollkamp, der sich in der Einzelwertung ebenfalls von Rang 3 auf Silber steigerte, Flanz und Jacqueline Fredrich) brachte tatsächlich sogar den Doppelsieg für den Gastgeber unter Dach und Fach.

Präsident dankt dem Gastgeber

Am Sonntag nach 15 Uhr konnte dann der aus Rheinland-Pfalz angereiste DBSV-Präsident Karl Jungblut zunächst dem Gastgeber, den Kampfrichtern, vielen Helfern und der Versorgung ein riesiges Kompliment für eine reibungslose Meisterschaft aussprechen und dann – zusammen mit dem SSV-PCK-Vorsitzenden Olaf Hildebrand und dem Landtagsabgeordneten Mike Bischoff – die Sieger und Platzierten ehren.

In immerhin 19 Einzelwertungen und zwei Teamentscheidungen gab es Medaillen. Sie gingen in alle Himmelsrichtungen der Republik. Die Autokennzeichen rings um die Sportstätte verrieten es: Der Weg der Bogenschützen, der 2018 noch nach Geldern fast an der holländischen Grenze zur DM geführt hatte, wurde diesmal genau in die andere Richtung absolviert. Und am Sonntag natürlich auch wieder zurück.

Mit der Nationalhymne auf besondere Art und Weise – durch die Bogenschützen Steffen Naumann aus Jena und Marco Usadel aus Schwedt auf Hörnern intoniert – war bei 30 Grad die Zeremonie abgerundet worden.