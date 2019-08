Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Ernst wird es für Lenobia mit der Schule erst in einem Jahr. Aber für Buchstaben interessiert sie sich schon jetzt. Bei Lehrerin Heike Woitke von der Hangelsberger Montessori-Grundschule schrieb die Fünfjährige aus Neu Golm am Sonnabend ihren Namen mit Buchstaben aus dem Setzkasten der Schüler-Druckerei, mit der die Grundschule auch im Unterricht arbeitet. Mit ihrem Vater Ben Zeine war Lenobia zum Tag der freien Schulen auf den Fürstenwalder Marktplatz gekommen. Einrichtungen vor allem aus der Domstadt, aber auch aus der Region von Woltersdorf bis Briesen präsentierten ihre Angebote.

Der Besucherandrang bei der Veranstaltung war groß – und er ist es auch, wenn es dann tatsächlich zu den Anmeldungen an den Schulen kommt. An der Rahn-Oberschule in Fürstenwalde beispielsweise rät Lehrer Thomas Matthes, der am Sonnabend einen Stand betreute, zu einer Anmeldung bis November.