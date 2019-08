Hütte hebt ab

Christina Sleziona, Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wir kommen gerne wieder", sagt Nicole Köhrmann. Die Bremerin, die Kirmes- und Stadtfeste in ganz Deutschlan kennt, war das erste Mal in Eisenhüttenstadt und hatte gleich noch eine Attraktion mitgebracht. Sie ist Betreiberin des Fahrgeschäftes Artistico, das die mutigen in luftige Höhen befördert hat. "Wir sind zufrieden", sagt sie am Sonntagmorgen auf die Frage, wie es gelaufen ist. "Dass die Hauptstraße für solch ein Fest gesperrt ist, ist schon was Besonderes", meint sie.

Oliver Hellwig von der Wohltat Entertainment GmbH, die für die Organisation der rund 30 Fahrgeschäfte und 100 Stände zuständig war, zeigte sich auch zufrieden. "ich denke, es wird keiner mit einem Minus nach Hause fahren." Er hatte in der Anordnung einige Änderungen vorgenommen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Immer wieder wurde lobend hervorgehoben, dass der Goldene Löwe wieder an alter Stelle und in alter Größe zu finden war. Bis spät in die Nacht wurde dort getanzt.

Mehrere zehntausend Besucher haben Eisenhüttenstadt beim 20. Stadtfest in eine Feststadt verwandelt. Vor allem am Samstagabend herrschte dichtes Gedränge, besonders vor der Hauptbühne. Trotzdem blieb es friedlich. Die Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse. Es habe Rangeleien gegeben, die von der Security schnell unterbunden wurden. Das bestätigt auch Sven Oberländer vom Vereien Parademic, der den Sanitätsdienst abgesichert hat. "Insgesamt ist die Tendenz, dass es weniger Vorkommnisse gibt. Aber die Kabbeleien haben zugenommen." Darüber hinaus hatten es die Sanitäter überwiegend mit Kreislaufproblemen zu tun. Einsätze wegen übermäßigem Alkoholkonsum spielten kaum eine Rolle.

Mit zahlreichen Imbissständen, Fahrgeschäften und Jahrmarktspielen lockte die dreitägige Jubiläumsfeier ebenfalls Gäste aus Sachsen, Berlin, Hamburg oder Sachsen-Anhalt an. Auch aus den Partnerstädten von Eisenhüttenstadt, dem bulgarischen Dimitrovgrad, dem polnischen Glogow sowie aus Saarlouis waren Delegationen angereist und wurden von Bürgermeister Frank Balzer im Hütte-Treff begrüßt. Das Stadtfest war darüber hinaus wieder einmal Treffpunkt für ehemalige Bewohner. Jedes Jahr komme er zum Stadtfest, sagte etwa ein gebürtiger Eisenhüttenstädter, der schon viele Jahre in Leipzig wohnt. So schön das Stadtfest aber immer auch ist: Zurückkommen will kaum einer.

Hütte-Treff ist Herzstück

Herzstück des Eisenhüttenstädter Festes blieb der Hütte-Treff, in dem unter anderem das Tanzesemble KUZ, Sängerin Pia Sophie Kuchel und DJ Maik Röhler für ein abwechslungsreiches Programm sorgten. "Der Hütte-Kuchen schmeckt immer lecker und ich treffe mich hier jedes Jahr gern mit meinen Freundinnen", erzählte eine Besucherin aus Frankfurt Oder. Einen exotischen Hingucker gab es am Sonntag mit der Modeschau "Blumenwunder der Natur" von Bärbel Sommer aus Erfurt, die dem Stadtfest noch mehr Farbe verlieh.

So gut besucht das Hütte-Zelt auch war, der Festplatz in der Lindenallee füllte sich dafür nur langsam. Am Freitag und am Samstagnachmittag blieb das Gedränge noch aus. "Es ist weniger los als letztes Jahr, aber dadurch hat man auch mehr Luft zum atmen", meinte ein Besucher aus Berlin. "Es gibt hier tolles Essen, tolle Getränke, was will man mehr". Aber auch da gilt: Andere wiederum meinten es sei mehr Besucherandrang gewesen als in den Vorjahren.