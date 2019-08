"Das war eine Demütigung"

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Trotz der klaren Niederlage wollte Einheit-Trainer Nico Thomaschewski nach dem Spiel seiner Mannschaft keine schlechte Leistung attestieren. "Wir waren sicher nicht schlechter, sind aber durch dumme Fehler in Konter reingelaufen."

Unrecht hatte er ganz sicher nicht, denn der RSV spielte teilweise wie entfesselt, auch wenn nach Thomaschewskis Meinung die sechs Tore Unterschied zu hoch ausgefallen sind. Das sah Daniel Dornbusch, A-Jugend-Trainer des FSV Bernau, anders, der die Partie als Zaungast verfolgte. "Beeindruckend, wie schnell die spielen, wie sie sich durchsetzen und die Chancen nutzen, einfach irre und völlig verdient."

21 Jahre jung sind die Eintracht-Spieler im Durchschnitt, werden von vielen sogar als Geheimfavorit auf den Meistertitel gehandelt. Und das als Aufsteiger. Davon wollte RSV-Trainer Patrick Hinze jedoch nichts vor dem Anpfiff hören: "Wir haben eine junge Mannschaft, die gut Fußball spielen kann, aber alles andere kommt zu früh." Dazu bemerkte er, dass er auch den Druck nicht an die Mannschaft lassen wolle. Damit wird er nach dem 8:2 gegen Einheit wohl seine liebe Mühe haben.

Furioser Auftakt

Unmittelbar nach dem Anpfiff machten die Gäste ein furioses Pressing. Selbst Niklaas Seifarth im Einheit Tor war davor nicht sicher. Nach Balleroberung kurz hinter dem Bernauer Strafraum landete das Leder bei Dominik Kruska, der aus fünf Metern das 1:0 für den RSV erzielte (4.). Etwas langsamer ließen es die Gäste nun angehen, teilweise aber immer noch zu schnell für die Einheit. Trotzdem erzielten sie nach einem schönen Angriff über Julian Graf, der auf der rechten Außenbahn den Ball eroberte den Ausgleich. Mit schnellem Direktspiel über Max Walter und Henri Saah Gomez Amsatu landet der Ball bei Dennis Kamin, der aus 10 Metern unbedrängt flach einschoss (8.). Viel spielte sich nun zwischen den Strafräumen ab. Eine Unaufmerksamkeit der Bernauer Hintermannschaft nutzte Dima Ronis unmittelbar am Sechzehner, der nicht angegriffen wurde und den Ball zu Julian Rauch durchstecken konnte. Der erzielte aus fünf Metern die erneute Führung (25.). Fast wäre Amsatu postwendend aus ähnlicher Situation der Ausgleich geglückt, doch Gästetorhüter Ken Straße reagierte prächtig. Beim 3:1 durch Levi Böttcher hatte Seifarth den Ball im Vorfeld schon fast sicher, der Torschütze spitzelte ihm das Leder jedoch weg. Torwartfehler oder Foul? Der Schiedsrichter entschied auf Tor (35.).

Bernau hatte nach dem Wechsel die erste zwingende Aktion. Max Gerhardt drang in den Strafraum ein und versuchte den Ball über Keeper Straße zu heben. Doch der konnte mit den Fingerspitzen zur Ecke klären. Was danach folgte, hatte schon etwas von einer fußballerischen Demontage.

Jeder Konter ein Tor

Wirklich zwingend wurde Einheit nicht mehr, spätestens am Gäste-Strafraum war Schluss und von da aus ging es im rasantem Tempo in die Gegenrichtung. Fast spielerisch ließen sie ihre Bernauer Gegenspieler im Eins-gegen-Eins stehen und gleich dreimal war Rauch der Torschütze bis zum 6:1 (51., 59., 70.). Lobenswert war der Mut und das Engagement der Bernauer, die zu keiner Zeit den Kopf in den Sand steckten, aber auch nicht wirklich eine Chance zur Spielwende hatten. Verzweiflung begleitete die Situation, lange Diagonalpässe kamen nicht an, zumeist stellten sich auch gleich mehrere Gäste dem ballführenden Bernauer, und ein gutes Stellungsspiel ließ kaum Anspielstationen bei den formellen Gastgebern zu, bei denen zudem die Laufbereitschaft ohne Ball stetig abnahm. Auch der Doppelpack von Böttcher zum 8:1 war für den Außenstehenden schön anzusehen, bei dem beide Treffer ebenfalls über gut heraus gespielte Konter entstanden (76., 80.). Der zweite Ehrentreffer der Bernauer durch Steven Manuel Ehrke war dann dem energischen Nachgehen des jungen Bernauers und einem Fehler des RSV-Keepers geschuldet, der das Leder nicht entscheidend wegschlagen konnte (87.).

Die Trainerstimmen

Gästetrainer Patrick Hinze war merklich gerührt von der Leistung seiner Mannschaft: "Ich habe meiner Mannschaft ein Riesenkompliment gemacht, sie hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, gegen eine erwartete spielstarke Bernauer Mannschaft. Wir hatten die ganze Woche im Vorfeld auf Kunstrasen trainiert, wussten auch, dass wir physisch dagegenhalten müssen und trotzdem haben wir die Tore wunderschön herausgespielt. Dazu sind die Tore zu den richtigen Momenten gefallen, wie das 4:1 kurz nach der Pause. Danach haben wir taktisch umgestellt, mit nur einem Stürmer und das ist voll aufgegangen."

Dagegen resümierte Nico Thomaschewski nach dem Abpfiff: "Das war eine Demütigung, wenn man acht Tore kassiert. Wenn man das Spiel analysiert, dann war es jedoch viele Tore zu hoch. Wir haben probiert das Spiel zu machen, sind aber immer wieder in Konter hineingelaufen. Das Defensivverhalten der ganzen Mannschaft ist schlecht, wir sind in der Rückwärtsbewegung nicht präsent genug, bei neun Torschüssen bekommst du acht Gegentore. Es ist eine Unzufriedenheit in der Mannschaft zu merken. Wir sind derzeit kein Team, was sicher auch auf die äußeren Umstände zurückzuführen ist. Es wird kaum geredet, es ist viel zu still auf dem Platz, das muss sich ändern."