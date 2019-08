Ab Dienstag Sperrung auf der A 11

Kerstin Unger

Prenzlau (MOZ) Bereits seit März wird die Autobahn 11 im Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Kreuz Uckermark und der Anschlussstelle Schmölln grundhaft erneuert. Zurzeit erfolgt die Erneuerung der rechten Richtungsfahrbahn. Auf Grund von mehreren Verkehrsunfällen, die sich auf der vom öffentlichen Verkehr in beiden Richtungen befahrenen linken Richtungsfahrbahn ereignet haben, sind jetzt Reparaturmaßnahmen an den Schutzplanken und den Schutzwänden erforderlich, teilt Cornelia Mitschka von der Pressestelle des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg mit.

Zur Durchführung dieser Havariemaßnahmen wird die Autobahn 11 zwischen Penkun und dem Kreuz Uckermark in Fahrtrichtung Berlin in dieser Woche für zwei Tage voll gesperrt. Die Maßnahme beginnt am Dienstag um 8 Uhr und endet am Mittwoch um 18 Uhr.

Für die Fahrtrichtung Stettin werden Verkehrshalte von jeweils zehnminütiger Dauer im Zeitraum zwischen 9 und 12 Uhr erforderlich. Insgesamt sind an beiden Tagen je vier Verkehrshalte geplant.

Für die Zeit der Vollsperrung auf der Autobahn 11 gilt in Richtung Berlin eine Umleitung. Diese wird über Tantow, Gartz und Schwedt geführt und entsprechend ausgeschildert.

Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet um Beachtung der Hinweise und die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendige Maßnahme.