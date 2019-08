Alinae Lumr bleibt Publikumsmagnet

Hermine Kühl

Storkow (MOZ) Mit dem Auftritt des Richardchors am Sonntagnachmittag ist das dreitägige Alinae Lumr Festival in Storkow zu Ende gegangen. Das Programm am Freitag war bestückt mit Headlinern, wie Sophie Hunger, Cari Cari und Soft Grid. Während letztere am Mühlenfließ zwischen Burg und Kirche die Besucher in einen Zauber brachten, fand die Mehrzahl der Auftritte im mit Wimpeln kunterbunt geschmückten Hof der Storkower Burg statt. ein weiterer Auftrittsort war der Weidendom im Mitmachpark Irrlandia.

Bilderstrecke alinae lumr 2019 Bilderstrecke öffnen

Dennis Lange (22) aus Buckow half dieses Jahr beim Auf- und Abbau der Bühne während des Festivals mit: "Besonders toll war, dass ich die Gitarren der Bands anfassen durfte, wie die von Sophie Hunger”. Er besucht das Festival nun zum dritten Mal und ist total begeistert. seine musikalischen Highlights waren die Bands Fenster und Amilli. Er selbst zeltete auf dem Festival und war begeistert von der Badestelle Karlslust am Strand Storkows.

"Wildes Herz" in der Turnhalle

Am Samstagmorgen begannen die ersten Workshops, die gut angenommen wurden. Die Besucher konnten die Imkerei besuchen, Yoga machen, einen geführten Waldspaziergang erleben, Textilien mit Pflanzenfarben gestalten sowie Diskussionen über Coworking Spaces in Storkow führen. Außerdem wurde der Film "Wildes Herz” in der Turnhalle der Stadt ausgestrahlt.

Charlotte Schwarz (22), die aus Storkow stammt, freut sich, dass das Kino trotz des guten Wetters so gut besucht war. Sie war von Anfang an bei dem Festival dabei und besonders gut hat ihr die Sängerin Amilli gefallen. Musikalisch war der Samstag gut aufgestellt mit Bands wie Blumfeld, Foxwarren und Fenster. Curtis Harding, der auch zu den Headlinern gehörte, sang das Publikum auf den Burghof in den Abend und freute sich über das Jubiläum des Mauerfalls, das in Berlin gefeiert wird. Am Sonntag Mittag gab es eine Lesung der Autorin Paula Schweers, sowie eine Ausstrahlung des Films "Island Songs”. Traditionell beendete der Richardchor aus Neukölln, mit seinem Auftritt in der Kirche, das Festival.

Coworkingplaces in Storkow

Detlev Nutsch (63) aus Storkow hat die musikalische Stadtführung mit den Besuchern angeleitet. Dabei spielte er selbst Geige. Er ist der Nachtwächter der Stadt Storkow und freute sich über den Auftritt Sophie Hungers. "Unsere Kinder und die Kinder unserer Freunde organisieren das Festival. Während der Aufbau- und Abbauphase müssen wir alle Zimmer für die Kinder freiräumen. Aber das machen wir gerne wenn dafür so ein tolles Stadtfest herauskommt!” Gut gefallen hat ihm außerdem Alin Coen, die im Irrlandia unter dem Weidendom gespielt hat. Für die medizinische Vorsorgung war das Projekt International Rescue Team des Vereins Paramedic Brandenburg vor Ort. Dennis van Hardeveld (32) aus Frankfurt (Oder) ist ehrenamtlicher Sanitäter: "Ich freue mich darüber, dass die Verletzungen während der Veranstaltung schön unspektakulär waren. Es gab nur kleinere Blessuren und eine Person, die einen Sturz von einer Treppenstufe erlebte.”

Die erste Ausgabe des Festivals fand 2015 statt. Mittlerweile fast schon traditionell treten Bands aus der Elektro-, Pop-, Indie-, und Rockszene an verschiedenen Orten der Stadt auf. Für Übernachtungsgäste stellt der Verein alinae lumr einen Zeltplatz in der Nähe der Burg zur Verfügung. Viele der Festivalgäste kommen mit der Regionalbahn aus Berlin.