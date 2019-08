Rüdnitzer Wehr löscht mit Witz

Olav Schröder

Rüdnitz (MOZ) Zum Tag der offenen Tür demonstrierte die Rüdnitzer Freiwillige Feuerwehr am Sonnabend in einem Sketch, wie in früheren Zeiten mit vielen Händen und Handicaps ein Brand gelöscht werden musste – oder wie man es sich heute vorstellt. Die Besucher hatten ihre Freude daran und spendeten reichlich Beifall für die gelungene Präsentation. Was die Feuerwehren heute zu leisten haben, wurde gleich anschließend deutlich. Ein gestellter Hausbrand wurde gelöscht. Auch andere Rettungskräfte wie das Technische Hilfswerk waren mit ihrer Technik vertreten.