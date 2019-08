Festivalleiterin: Auf der Suche nach dem "Wir" von morgen

Inga Dreyer

Bad Saarow (freie Autorin) Zum siebten Mal wird der Eibenhof am Scharmützelsee dieses Jahr zur Kulisse für das Festival "Film ohne Grenzen". Ehrengast in diesem Jahr ist die Regisseurin Margarethe von Trotta. Über das Festival-Motto "Wir", Film als Werkzeug zur Integration und die Höhepunkte des Programms sprach Inga Dreyer mit der Festivalleiterin Susanne Suermondt.

Frau Suermondt, das Festival-Motto lautet in diesem Jahr "Wir". Warum?

Wir haben uns überlegt: In diesem Jahr liegen 30 Jahre Mauerfall hinter uns, im Mai waren Europa-Wahlen, am Festival-Sonntag wird ja hier in Brandenburg gewählt. Der Zeitgeist schreit nach der Frage: Wie viel Solidarität gibt es noch in der Gesellschaft? Wir haben gemerkt, dass uns die Frage nach dem "Wir" umtreibt. Gibt es nur noch ein "Wir" und sonst "Die da"? Wie sieht das "Wir" von morgen aus?

Wie spiegelt sich diese Frage wider? Im Film- oder im Begleitprogramm?

Sowohl als auch. In unserer Talkrunde am Sonntag, die ziemlich prominent besetzt ist, widmen wir uns dem Thema "Wir – und ob und wie Gemeinschaft (noch) funktioniert." Erstmals haben wir auch ein vom Kuki-Kinderfestival kuratiertes kleines Kinderprogramm mit Kurzfilmen. Wir haben auch hier versucht, Filme auszuwählen, die sich mit dem Wir-Thema in unterschiedlichster Weise befassen.

Zum Festival gehört, dass Sie im Vorfeld Workshops anbieten – unter anderem mit jungen Geflüchteten. Was ist dabei rausgekommen?

Wir sind besonders glücklich, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal mit der Deutschen Filmakademie kooperieren konnten, die unter dem Titel "Mix it" Workshops organisiert. Dabei sind wirklich tolle Arbeiten rausgekommen. Geflüchtete und Deutsche haben zusammengearbeitet und sind in deutsche Betriebe gegangen. Der soziale Auftrag, das Medium Film als Integrationstool einzusetzen, liegt uns im Grunde genommen mindestens so am Herzen wie das Festival. Wichtig ist für uns auch, dass wir die Ergebnisse zumindest zu Teilen auf dem Filmfest präsentieren.

Unter anderem den Kurzfilm zum Thema Arbeit in Deutschland …

Ja genau. Dabei ist auch eine Idee gewesen, dass man Menschen aus fernen Kulturen unsere Arbeitswelt ein bisschen näherbringt – auch mit der Frage, wo die sich perspektivisch wiederfinden und was sie interessieren könnte.

Ehrengast des Festivals ist in diesem Jahr die Regisseurin Margarethe von Trotta. Gezeigt wird der Dokumentarfilm "Sympathisanten – unser deutscher Herbst" ihres Sohnes Felix Moeller, in dem er sie als Zeitzeugin interviewt. Warum haben Sie den Fokus auf die RAF gelegt?

Der Film spiegelt ja die beklemmende Atmosphäre der 70er-Jahre wider und setzt sich somit durchaus auch mit unserem Thema auseinander. Frau von Trotta hat sich diesen Film gewünscht und wir zeigen auch den von ihr produzierten Film "Die bleierne Zeit". Wir möchten Margarethe von Trotta ehren, denn sie steht für Mut, für politisches Statement und für engagierten Film.

Ehrlicherweise haben wir schon seit Jahren versucht, an sie heranzukommen. Aber das hat nicht funktioniert, weil sie natürlich eine sehr beschäftigte Frau ist. Am Samstag wird sie in einem Gespräch mit Gero von Boehm und ihrem Sohn Felix Moeller über ihr Schaffen und ihr engagiertes Sein berichten. Sie ist als Frau schon vor 30 Jahren in einer männerdominierten Welt extrem erfolgreich gewesen.

Auch ihre Stipendiatin, die polnische Regisseurin Magdalena Jaroszewicz, wird erste Ergebnisse ihres Aufenthaltes auf dem Gut Eibenhof vorstellen. Was erwartet die Besucher?

Das "Haus am See"-Stipendium wird jedes Jahr im Rahmen des Festivals vergeben. In den Werkstattgesprächen bekommt man erste Einblicke. Das ist ja noch nicht der fertige Film, den wir zu sehen bekommen. Was die Stipendiaten uns präsentieren, wird erst kurz vorher besprochen. Das kann sehr fragmentarisch ein.

Welche besonderen Gäste erwarten Sie neben Margarethe von Trotta?

Bei unserer Talkrunde wird auch der Schauspieler Clemens Schick, der politisch sehr engagiert ist, dabei sein. Der Schauspieler Ronald Zehrfeld, der seit dem ersten Jahr ein ganz großer Unterstützer des Festivals ist, wird mit seiner ganzen Familie kommen. Außerdem kommen wieder Filmproduzenten und Filmemacher. Wer einmal da war, kommt ganz gerne zurück. Im siebten Jahr fällt es uns nicht so schwer, die Leute zu überreden.

Wie entwickeln sich denn die Zuschauerzahlen?

Das wird in jedem Jahr besser. In der Umgebung spricht es sich immer weiter herum. Wir haben schon viele Tickets online verkauft, ohne dass wir viel Werbung gemacht hätten. Letztes Jahr waren wir bei etwa 2000 Besuchern. Dieses Jahr haben wir – und das ist kein Gerede – richtig Sorge, dass wir Platzmangel bekommen könnten.

Einige Filme laufen bei Ihnen schon vor dem offiziellen Kino-Start. Welche sind das?

Deutschlandpremiere hat "Scheme Bird", ein großartiger Dokumentarfilm über die Zerrissenheit der schottischen Gesellschaft. Es geht um ein junges Paar, das sich in der traurigen Arbeitslosenwelt Schottlands durchkämpfen muss. Was uns absolut flasht, ist, dass wir "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt zeigen dürfen, der am 19. September erst in die Kinos kommt. Auch der Produzent Peter Hartwig kommt zum Festival.

"Film ohne Grenzen", 29.8.– 1.9., Eibenhof, Alte Eichen 33, Bad Saarow, www.filmohnegrenzen.de