"Wir brauchen einfach mehr Glück"

Stefan Zwahr

Bernau (OGA, Dirk Schaal) Der FSV Bernau musste sich im Spiel der Brandenburgliga beim SV Altlüdersdorf mit 0:1 geschlagen geben. Trotzdem war FSV-Trainer Tom Heidemeier spielerisch mit seiner Mannschaft durchaus zufrieden.

Nach dem Blitzstart mit dem Führungstreffer durch Florian Riehl, der eine flache Eingabe verwertete, blieb Altlüdersdorf zunächst am Drücker. Bernau zeigte Schwächen, wusste sich aber zu fangen und erzwang ein verteiltes Spiel. "Die ersten zehn Minuten haben wir völlig verschlafen. Das war auch der Knackpunkt der Partie", resümierte Heidemeier. In weiterem Verlauf gab es nur wenige zwingende Szenen in den Strafräumen.

Diese hatte allesamt der Gastgeber. Fünf Minuten vor Ultimo scheiterte Riehl aus Nahdistanz am gegnerischen Keeper. In der Nachspielzeit sah Gästespieler Milos Savkovic Gelb-Rot. Zudem gab es neun Gelbe Karten, sechs davon für den SVA.

"Ich denke, meine Mannschaft hat spielerisch eine sehr ansprechende Leistung gezeigt. Jedoch nur bis zum gegnerischen Sechzehner, da war dann meistens Schluss mit unseren Offensivbemühungen. In der zweiten Hälfte hatten wir keine nennenswerte Möglichkeit mehr. Wenn wir gleich von Anfang an hellwach gewesen wären, dann wäre ein Punktgewinn auch möglich gewesen. So gehen wir wieder trotz einer guten Leistung leer aus", sagte Heidemeier zum Spiel.

FSV Bernau: Danny Kempter – Norman Flach (46. Philipp Wannke), Tassilo Mahnke, Damir Coric (73. Lennart Bendedict Nehls), Lucas König (69. Richard Bergmann), Philipp Pönisch, Marinko Becke, Milos Savkovic, Pascal Lange, Alexander Schadow, Omid Saberdest