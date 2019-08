Wehrnachwuchs feiert Geburtstag

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Lukas will gern bei der Seelower Jugendfeuerwehr mitmachen. Dieser Tag dürfte beim Zehnjährigen den letzten Anstoß gegeben haben. Er gehört zu den Besuchern des Tages der offenen Tür.

Zu dem hatte die Jugendwehr am Sonnabend anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens auf das Gelände im Gewerbegebiet eingeladen. "Natürlich wurde in Seelow auch schon vorher einiges für den Feuerwehrnachwuchs getan", unterstreicht Stadtbrandmeister Candy Schmiedeke zur Eröffnung. Zu DDR-Zeiten gab es die Jungen Brandschutzhelfer. Mit der Wende riss diese Arbeit in Seelow dann ab. Klaus Bartel ergriff die Initiative und sprach Jugendliche an – seinen Sohn Michael, Candy Schmiedeke, Michael Schulz, Ronny Tzschesche und Daniel Ebel. Sie waren die ersten Fünf, die vor 25 Jahren unter Leitung von Erich Pastow die Jugendwehr gründeten.

Dank an alle Jugendwarte

Es folgten weitere aktive Feuerwehrmitglieder, die sich um die Jugendarbeit verdient machten – Bodo Werner, Melanie Treske, Katja Friedrich oder Mario Nieswandt. Auch Mit-Gründer Candy Schmiedeke und Michael Bartel wirkten als Jugendwarte. Und natürlich Siegbert Schulz, der zehn Jahre ununterbrochen das Zepter in der Hand hielt. Bis zu 35 Mädchen und Jungen waren zu seiner Zeit dabei. Vor fünf Jahren übergab er das Amt an Chris Damke. Heute gehören 25 Mädchen und Jungen zur Jugendwehr. Es sei angesichts von mehr als 50 Vereinen mit ihren Angeboten in der Stadt nicht so leicht, immer wieder neue Kinder zu gewinnen, bekaennt Schmiedeke. Er sei stolz auf alle, die heute dabei sind.

Präsentation der Technik

Landesjugendwart Sven Szramek rechnet hoch, dass in 25 Jahren mehr als 2500 Stunden Jugendarbeit stattfanden. "Hinzu kamen noch einmal so viele Stunden für die Vor- und Nacbereitung durch die Ausbilder." Das heiße, dass viel Freizeit investiert werde, um den Nachwuchs zu sichern. Dafür gebühre allen großer Dank. Das betont auch Bürgermeister Jörg Schröder. Er dankt den ehemaligen und gegenwärtigen Jugendwarten für ihren Einsatz.

Chris Damke Dank geht vor allem an Patrick Patzwall, der die Fäden bei der Vorbereitung des Tages in der Hand hielt. Viele Stationen warten auf die Besucher – auch im angrenzenden Park, der an diesem heißen Sonnabend viele Schattenplätze bietet. Der Nachwuchs präsentiert das Rauchhaus, lädt zum Kuppeln, Spritzen und Staunen – die gesamte Technikflotte der Wehr wird präsentiert. Moderator Hartmut Sommer vermittelt in gewohnter Weise viele Informationen drumherum, auch zum Gefahrengut-Einsatzwagen, mit dem Jens Opitz von der Strausberger Wehr gekommen ist.