Bewegende 70-Jahr-Feier in Neurochlitz

Kerstin Unger

Neurochlitz (MOZ) Alte Fotos und Geschichten aus einer Zeit des Aufbruchs bestimmten das Wochenende in Neurochlitz. Der Ortsteil der Gemeinde Mescherin mit seinen 113 Einwohnern feierte seinen 70. Geburtstag. Am gleichen Tag wie die DDR wurde Neurochlitz gegründet. Das Dorf ist aber heute noch da und das so lebendig wie eh und je.

In Erinnerungen wurde bereits am Freitagabend geschwelgt, als im Kulturhaus gemeinsam der Film "Neurochlitz – Der lange Weg ins Nichts" gezeigt wurde. Hauptpersonen waren die Männer und Frauen, die 1949 meist als Vertriebene aus Schlesien und Ostpreußen kamen und aus dem Nichts eine neue Heimat aufbauten. Die Autorin Claudia Baradoy hatte Menschen von damals, die mit Enthusiasmus die Schwierigkeiten des Neuanfangs meisterten, befragt und erzählt im Film, was aus dem Dorf geworden ist.

Über das emotionale Filmerlebnis wurde auch am Sonnabend beim Dorffest noch geschwärmt. Das feierten die heutigen Neurochlitzer mit früheren Bewohnern wie Ilse Winkler, die 1960 nach Sachsen gezogen ist, und deren Cousin Manfred Dombrowe, der 1956 wegging. "Wir waren die erste Familie, die hier angekommen ist", erzählen sie. "Mein Vater hatte hier die Poststelle. Ich habe die Briefe ausgetragen", berichtet Ilse Winkler. Ihr Vater war Zimmermann und hatte auch die Mühle übernommen. Angestellt wurde er vom VE-Gut Staffelde. Ihre Familie ist auch heute noch in der Region verwurzelt, Verwandte wohnen in Schwedt und Gartz.

Anita und Gerhard Achterberg kamen 1949 aus dem sächsischen Rochlitz her. Sie arbeiteten in der Landwirtschaft und blieben bis heute, nebst sechs Kindern und Enkeln. Ohne die Familie Achterberg geht hier nichts, sagen die Neurochlitzer.

Dank an Wilfried Burghardt

Wenn etwas zu tun ist, wird gemeinsam angepackt wie bei der Gehwegerneuerung auf der Ostseite. "Anwohner und Feuerwehrleute haben angefasst, um Geld zu sparen. Auch vor dem Jubiläumsfest wurde das Umfeld und der Spielplatz in Ordnung gebracht", verrät Ortsvorsteher Martin Emeling. Er nutzte das Jubiläum, um sich bei seinem Vorgänger Wilfried Burghardt für seine Arbeit in mehr als 26 Jahren bedanken. Seit 2002 war er auch Mescheriner Bürgermeister. Der Nachfolger in diesem Amt, Volker Schmidt-Roy, meinte: "In jedem Dorf gibt es etwas Besonderes. Hier war es in den 70 Jahren der Zusammenhalt", sagte er und wünschte, dass die heutige Generation das fortsetzt, was ihre Ahnen ihr in die Wege gelegt hat.

Bevor die Party mit einer üppigen Kaffeetafel sowie kurzweiligem Unterhaltungsprogramm mit der Penkuner Schalmeienkapelle, Line-Dance, Puppentheater, Kutschfahrten und Feuerwehraktionen losging, pflanzten der Ortsvorsteher und der Bürgermeister mit Unterstützung weiterer großer und kleiner Einwohner eine junge Eiche. Die wurde vom Förster Jörg Kabelitz geholt und am Vormittag in Friedrichsthal frisch ausgegraben.