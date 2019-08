Schule kooperiert mit Barmer

Ellen Werner

Finowfurt (MOZ) Bewerbungstrainings für die neunten und zehnten Klassen richtet die Barmer Krankenkasse Eberswalde an der Schule Finowfurt bereits aus. "Das bietet sich deshalb an, da wir viele Kontakte zu regionalen Firmen haben", sagt Julia Wagner, Vertriebsmitarbeiterin und Azubiberaterin der Krankenkasse. "Wir wissen was Arbeitgeber erwarten und konnten auf diesem Weg schon so manchen Schüler in Ausbildung vermitteln."

Ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Barmer baut die Schule Finowfurt nun aus und stellt sie sogar auf eine vertragliche Basis. "Ziel ist es, die gesundheitlichen Aktionen an unserer Schule für Schüler, Eltern und Lehrer professionell begleiten zu können. Zudem wollen wir unsere Schüler besser auf die Berufswelt vorbereiten. Das ist mir besonders wichtig", so Schulleiter Torsten Tappert. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben Tappert und die Barmer-Vertreterin Julia Wagner am Donnerstag in der Finowfurter Oberschule mit Grundschulteil unterzeichnet.

Mittlerweile gehen Schulen häufig solche Kooperationen ein, obwohl auch ohne diese Grundlage eine Vielzahl von Projekten mit schulunabhängigen Einrichtungen stattfindet. Die Schule Finowfurt etwa arbeite mit rund einem Dutzend Partnern, vor allem Vereinen zusammen, sagt Tappert. Allerdings sind solche Verträge Bestandteil der Qualitätssicherung an Schulen. "Schule muss sich als Qualitätskriterium öffnen."

Schule lädt zu Stammtisch

Dennoch sieht der Finowfurter Schulchef die Kooperationen keineswegs nur als Pflichtaufgabe an. Die Vertragsunterzeichnung mit der Barmer sei eine Auftaktveranstaltung dafür, "dass wir mit vielen Unternehmen zusammenarbeiten wollen", erklärt er. Seine Vision sei, längerfristig ein regionales Netzwerk zwischen Wirtschaft und Schule aufzubauen. "Damit jedes Kind weiß, es ist hier in der Schorfheide gut aufgehoben und Eltern wissen, dass ihr Kind einen guten Weg gehen wird." Beim Unternehmerstammtisch Schorfheide am 2. September, für den die Schule Finowfurt Gastgeber ist, will Tappert darüber mit Unternehmen aus der Region diskutieren.

Erste Projekte mit der Barmer sollen neben den bewährten Bewerbungstrainings an der Schule Gesundheitskurse wie Entspannung und Achtsamkeitstraining für Lehrkräfte sein. Auch die müsse man im Blick haben: "Gesunde Lehrkräfte bewirken weniger Unterrichtsausfall", so der Schulleiter.