"Die Frage ist, wer die Arbeit macht"

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) In der Kommunalpolitik engagiere er sich bereits seit dem Mauerfall, sagt Ravindra Gujjula und fügt hinzu, dass es jetzt an der Zeit sei, Jüngere in die Verantwortung zu nehmen. "Daran arbeiten wir." Und bezieht da seine eigene Tätigkeit als Hausarzt ein. Seit drei Monaten unterstütze ihn eine jüngere Kollegin in seiner Praxis im Altlandsberger Rathaus. Sollte er in den Brandenburger Landtag gewählt werden, wolle er auf kommunaler Ebene weitere Aufgaben abgeben. "Das sollte man tun, so lange Leute dafür da sind." Dass auf seiner Internetseite noch Ortsvorsteher von Altlandsberg steht, verspricht der 65-Jährige umgehend zu korrigieren.

In die Stadtverordnetenversammlung und den Kreistag von Märkisch-Oderland ist er bei der Kommunalwahl Ende Mai jedoch erneut gewählt worden. Auch im Landtag saß er bereits – als Nachrücker von 2007 bis 2009. Neu sei diesmal allerdings, dass er in seinem Heimat-Wahlkreis kandidiert. Ursprünglich sei er davon ausgegangen, erneut für den benachbarten Wahlkreis 32 mit Straus­berg und Umgebung anzutreten. "Ich hätte gern gesehen, dass Jutta Lieske weitermacht", erklärt der gebürtige Inder. Doch als klar gewesen sei, dass dies nicht der Fall sein wird, habe er über einen Wechsel nicht lange nachdenken müssen.

"Wenn es also klappt, wieder in den Landtag einzuziehen, würde ich mich freuen", sagt Ravindra Gujjula und denkt gern an seine Mitarbeit im Innenausschuss zurück. Natürlich würde jetzt mancher seiner Patienten besorgt fragen, ob er auch künftig für sie da ist. "Aber wenn ich sie daran erinnere, dass ich ja schon einmal Landtagsabgeordneter war, rücken diese Sorgen in den Hintergrund."

Aktiv begleiten möchte er unter anderem den geplanten Feuerwehr-Neubau in Wriezen. Die aktuellen Bedingungen hätten ihn bei einer Besichtigung vor wenigen Tagen doch ziemlich geschockt, sagt er. "In Altlandsberg ist selbst der kleinste Ortsteil besser dran. In Bruchmühle wird gerade das neue Gerätehaus gebaut." Ganz nebenbei erinnert er daran, dass der Kreisbrandmeister Sebastian Nestroy ebenfalls Altlandsberger ist.

So gesehen könne Wriezen von Erfahrungen aus dem Randberliner Raum sicherlich profitieren. Und natürlich lasse sich dies auch auf andere Themen in der Region übertragen. Im Wahl- beziehungsweise Landkreis gebe es nicht nur Gegensätze. "Die Frage ist, wie können wir etwas erreichen und wer macht die Arbeit." Wichtig sei ihm dabei auch, mit politischen Gegnern zu reden. "Wir müssen die Menschen zurückgewinnen."

Unterschiede verringern

Großes Thema sei im Altkreis Bad Freienwalde auch die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Die Gemeinden hätten oft Probleme, Eigenmittel für Vorhaben aufzubringen, die für das gesellschaftliche Leben und die Vereine wichtig sind. "Dabei sind die Wünsche mitunter sehr bescheiden. Solche Unterschiede müssen wir abbauen."