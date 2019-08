Juso-Bundesvorsitzender folgt Einladung nach Strausberg

Gabriele Rataj

Strausberg (MOZ) Länger als gedacht hat sich der Bundesvorsitzende der SPD-Jugendorganisation, Kevin Kühnert, am Sonnabend auf dem Markt mit Anhängern und Bürgern diskutiert. Eingeladen von den Jusos und SPD-Landtagskandidatin im Wahlkreis 32, Elske Hildebrandt, konnte bei handgemachter Musik an drei Themenzelten (im weitesten Sinne Osten, bedingungsloses Grundeinkommen und Umwelt) gefragt, geantwortet und debattiert werden.

Er sei keineswegs das erste Mal in Strausberg, schickte der Juso-Bundesvorsitzende und Fußballclub-Anhänger von Tennis Borussia Berlin voraus. Doch darum ging es ihm nicht. Unter dem Beifall der eher überschaubaren Besucher bekannte Kühnert beispielsweise, weniger für bedingungsloses Grundeinkommen zu stehen, weil z. B. hart erkämpfte Errungenschaften wie Arbeitslosenversicherung und ähnliches entfielen. Er plädiere vielmehr für gegenseitiges solidarisches Stärken, wo es not tut.

Dafür stand auch das Motto der Veranstaltung "Come together", denn "wir wollen ja nicht diktieren, sondern miteinander reden", nannten es Erik Parduhn und Jonny Mai vom Vorstand der Jusos in Märkisch-Oderland. Landtags-Kandidatin Elske Hildenbrand fügte auf MOZ-Nachfrage hinzu, dass mit weniger Menschen sachlich und intensiv zu sprechen allemal bessere sei als Menschenmengen. Besonders das Thema Osten sei unterschiedlichst debattiert worden.