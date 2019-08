Mann landet wegen Wein-Kauf vor dem Richter

Stefan Adam

Schwedt Der gute Wein tat dem Mann nicht gut. Vor dem Strafrichter musste er sich wegen Betruges verantworten, weil er 115 Flaschen für stolze 2486 Euro kaufte, aber nicht bezahlte. "Ja, ich habe das alles bestellt für meine Eltern, bin seit Jahren dort Kunde und hatte 100 Tage Zahlungsziel vereinbart", gab der Angeklagte zu. Krankheit, verlorene Arbeit und Umzug führten zu Verzögerungen. Die Zahlung der Eltern wurde durch eine schwere Krankheit des Vaters verhindert, der schließlich im Selbstmord der Eltern gipfelte. Mahnungen und Schulden häuften sich. Vor zwei Jahren hat er mithilfe einer Schulderberatung die Aufarbeitung und Abzahlung der Schulden vorgenommen. Und er zahle weiter ab, so der 30-Jährige. Auch mit der Weinhandlung wollte er eine Ratenzahlung in Höhe von 50 Euro monatlich vereinbaren oder die vollen Flaschen zurückgeben. Das wurde aber von Seiten der Firma abgelehnt, ein Vollstreckungsbescheid liegt zwischenzeitlich vor. "Das tut mir alles sehr leid, deshalb zahle ich auch konsequent die Schulden zurück", so der Angeklagte. Das bewertete die Staatsanwältin durchaus positiv, sah aber auch die acht Vorstrafen des Mannes, vor allem wegen Diebstahl und Betruges. Für sie kam nur ausnahmsweise nochmals eine Geldstrafe in Betracht, da die Schuldenregulierung läuft und ein Geständnis vorliegt – 60 Tagessätze zu je 30 Euro wegen Betruges. Inklusive eines weiteren Strafbefehls summiert sich die Geldstrafe nach dem Richterspruch auf 2160 Euro. Und die Wein-Schulden werden eingezogen.