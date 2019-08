Entscheidung über Zukunft des Finowkanals

MOZ

Eberswalde (MOZ) Am heutigen Montag beschäftigt sich der Kreisausschuss des Kreistages in seiner ersten Sitzung in dieser Wahlperiode mit dem Finowkanal. Zur Debatte steht ein Beschluss über die Gründung eines Zweckverbandes und Verabschiedung einer Grundsatzvereinbarung mit dem Bund zur Übernahme der Schleusen des Finowkanals.

In den vergangenen Monaten hatten Kreis, Kommunen und Bund eine Lösung zur Sicherung des Kanals ausgehandelt. Vor allem der Barnimer Landrat Daniel Kurth hatte sich für eine Lösung stark gemacht, um die Schiffbarkeit der Wasserstraße langfristig zu erhalten. Der nun ausgehandelte Kompromiss zwischen Kommunen, Land und Bund muss im Kreistag und in den Anrainer-Kommunen des Finowkanals eine Mehrheit finden.

Weiterhin will sich der Kreisausschuss mit einer Änderung der Taxitarifverordnung beschäftigen. Der Beschluss sieht vor, dass die Taxikosten im Barnim deutlich steigen sollen und vorerst keine weiteren Taxilizenzen erteilt werden. Ferner steht die Erstellung eines neuen besseren Konzeptes zur Ermittlung der angemessenen Kosten für Wohnraum für Sozialhilfeempfänger auf der Tagesordnung. Zudem stehen Beschlüsse zu Vergabeverfahren und über die Beschaffung von Büromaterial auf der Agenda im Ausschuss.

Die Sitzung des elfköpfigen Gremiums beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal der Kreisverwaltung Eberswalde.