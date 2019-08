Słubice erstickt im Stau

Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Immer wieder sonntags: Manchmal stehen sie schon am Zollterminal südlich der Autobahnanschlussstelle Swiecko, bis zum Basar bis ins Zentrum überall Blechlawinen.

Ähnlich sieht es in umgekehrte Richtung aus, wo sich Sonntagabend wieder viele LKWs auch aus Richtung Kostrzyn auf den Weg zur A12 machen. Die Zufahrt aus Kunowice unweit des großen Basars: verstopft. Auch zur Stadtbrücke kaum Durchkommen, in Seitenstraßen im Zentrum wie der ul. Kopernika vom kleinen Basar her oder der am nördlichen Deich verlaufenden ul. Nadodrzanska steht Auto an Auto. Selbst Straßen in Wohngebieten zwischen Deich und Heiliggeist-Kirche sind zeitweise dicht. Der gestrige Sonntag schien entspannt nach drei besonders verkehrsdichten Wochenenden in Folge. Bis in die Abendstunden am Montag zog sich das Schauspiel zuletzt.

Verkehrschaos als Tradition

"Es gibt Probleme an den Übergängen nach Deutschland und an den Zufahrten nach Słubice, von der A12 als auch von Landstraßen. Der Andrang kommt von allen Seiten", fasst Magdalena Jankowska, Sprecherin der Polizei Słubice zusammen. Manche suchten sich unzulässige Abkürzungen, etwa durch die Schrebergärten unweit des Basars. Hauptgrund für die Staus – das sagt nicht nur Jankowska – ist die Baustelle auf der A12 zwischen Müllrose und Frankfurt, wo seit Mai die Fahrbahn saniert wird, wegen "Betonkrebs". Fahrbahnverengungen, wechselnde einspurige Verkehrsführung, Tempo 40 bis 60. Dazu kamen an den letzten Wochenenden das Ferienende in Deutschland oder das Pol’And’Rock-Festival in Kostrzyn. Ab heute wird die A12-Baustelle schrittweise abgebaut, teilt Cornelia Mitschka vom Landesbetrieb Straßenwesen mit. Bis Ende September ist jedoch noch mit Einschränkungen zu rechnen, in Richtung Berlin speziell zwischen dem 2. und 20. September, was in Słubice wieder für Rückstau sorgen könnte.

Autofahrer und Anwohner sind die Situation leid. "Das wird zur Tradition" liest man vielfach in Słubicer Online-Foren, die von wütenden Posts und Kommentaren brodeln. Von "null Abstimmung" zwischen deutschen und polnischen Behörden in Bezug auf die Baustellen ist die Rede. Warum am Wochenende auf den Baustellen in Deutschland nicht gearbeitet werde, schimpfen Nutzer. Aufgeregt wird sich auch über die sich hinziehende Baustelle in der Magistrale, die ebenfalls den Verkehr über die Stadtbrücke blockiere. Und dann ist da das ewige Thema Umgehungsstraße, ein Reizwort jenseits der Oder. Erkundigt man sich bei der polnischen Generaldirektion für Straßenbau (GDDKiA) im für Słubice zuständigen Regionalbüro Zielona Góra, erfährt man, dass man mit dem Landesbetrieb Straßenbau durchaus in Kontakt stehe. Über die konkrete Baustelle auf der A12 bei Frankfurt habe sei man jedoch im Vorfeld nicht informiert worden, teilt Anna Jakubowska, Pressesprecherin der GDDKiA mit. "Hätten wir es gewusst, dann hätten wir PKW-Fahrern auf unseren Informationskanälen schon früher verstärkt alternative Routen und Grenzübergänge empfohlen", sagt Jakubowska.

Zu lange Rotphasen in Frankfurt

Der Bau einer Ortsumgehung für Słubice sei den nächsten zehn Jahren nicht realistisch, bislang seien nicht einmal Mittel für Projektierung und Bauplanung bewilligt, so Anna Jakubowska. Bürgermeister Mariusz Olejniczak war zuletzt zweimal in der GDDKiA vorstellig, "weil die Ortsumgehung Priorität hat", sagt Sprecherin Beata Bielecka. Im Rathaus haben sich zuletzt viele Bürger über das Verkehrschaos beschwert, bestätigt sie. Ein Aufreger sei dabei die Ampelschaltung an der Karl-Marx-Straße Ecke Slubicer Straße. "Viele Słubicer finden, dass die langen Rotphasen dort zu den Verkehrsbehinderungen beitragen", so Bielecka. Der Bürgermeister wolle René Wilke in dieser Woche auf das Thema ansprechen.