Potsdamer Hans-Otto-Theater zeigt: Das Achte Leben

Potsdam (MOZ) Ein langes, blutiges Jahrhundert, ein Roman von knapp 1300 Seiten, eine Familiensaga über sechs Generationen: Die Theaterfassung, die Regisseurin Konstanze Lauterbach am Hans Otto Theater von Nino Haratischwilis Erfolgsroman "Das achte Leben (Für Brilka)" erstellt hat, schlägt in knapp vier Stunden kluge Schneisen durch das Mammutwerk.

Und die 1983 in Tblissi geborene Schriftstellerin, die bei der Premiere selbst dabei ist, wird am Ende von Publikum und Ensemble jubelnd gefeiert.

Ihr Roman spannt den Bogen von 1900 bis in die Gegenwart, wenn die in Berlin lebende Erzählerin Niza versucht, die verzweigte Familiengeschichte für ihre Nichte Brilka aufzuschreiben. Alina Wolff, die Niza in Hemd und schwarzem Anzug als eine Art Conferencière spielt, kommentiert in Potsdam mit souveränem Überblick das Bühnengeschehen, mischt sich immer wieder ein, erklärt und schafft die Übergänge zwischen den einzelnen Episoden.

Das ist auch nötig: Immer wieder wechselt das enorm wandlungsfähige und spielfreudige Potsdamer Ensemble die Rollen, übernimmt den Handlungsstab quer durch die Generationen. Und doch verliert man dank der Überleitungen nie den Überblick – auch wenn auf der offenen Bühne, die wie in einer sympathisch zugemüllten WG einzelne Spielinseln bildet, das Geschehen immer mehr aus dem Ruder läuft.

Es ist ein Querschnitt durch die leidvolle Geschichte Georgiens von der Zarenzeit bis zum Fall des Eisernen Vorhangs, die in "Das achte Leben (Für Brilka)" anhand der Geschicke der Schokoladenfabrikantenfamilie Jaschi erzählt wird. Zwei Schwestern, Stasia und Kitty, erleben unterschiedliche Geschicke: die ältere, Stasia, heiratet einen Oberleutnant der Weißen Garde, der zum glühenden Unterstützer der Roten Armee wird. Die bildhübsche Christine hingegen erregt die Aufmerksamkeit des "Kleinen Großen Mannes" Stalin und gerät als dessen Geliebte in die höchste Politik. Überhaupt sind es immer die Frauen, anhand derer die Geschichte vorangetrieben wird, und ihr über Generationen vererbtes Talent, sich in die falschen Männer zu verlieben.

Und so ist es der Abend der großen Schauspielerinnen im durchweg exzellenten Ensemble: Franziska Melzer gibt der jungen Stasia eine strenge Entschlossenheit – und ihrer Tochter Kitty, die als Sängerin im Exil in London Karriere macht, eine glamouröse Bühnenpräsenz. Und Tina Schorcht ist als kapriziöse Christine eine ebensolche Entdeckung wie später als tanzfreudige, selbstbewusste Brilka. Rita Feldmeier schließlich darf als alte Stasia den Abend versöhnlich beschließen, wenn sie ihren Frieden mit den verlorenen und gestorbenen Mitgliedern ihrer Familie macht.

Doch es ist Guido Lambrecht als Stasias Sohn Kostja, der wie eine schwarze Energie im Zentrum steht: der autoritäre, haltlose Patriarch, der alle Frauen in seiner Umgebung unterdrückt und unglücklich macht und am Ende der eigentliche Verlierer ist – mit dem kommunistischen Regime endet bei Nino Haratischwili auch die Herrschaft und die Macht der Männer. "Ohne Eure kleinen Schwänze wäre vieles besser gelaufen", heißt es einmal – doch gut ist im "roten Jahrhundert" nichts gelaufen. Im Potsdamer Jahrhundertpanorama sind die Frauen es, auf denen künftig die Hoffnung ruht. Für die Intendanz von Bettina Jahnke ist das ein vielversprechender Start ins zweite Jahr.

