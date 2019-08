Glanzstücke begeistern beim Oldtimertreffen

Stammgäste: Seit vielen Jahren sind Michaly Nagy, Matthias Lichterfeld, Klaus Löffler und Bernd Stredak (v. l.) beim Traktoren- und Oldtimertreffen in Schönermark dabei. © Foto: Stefan Csevi

Kerstin Unger

Schönermark (MOZ) Der Tross der Landmaschinen, historischen Autos und Zweirädern schien kein Ende zu nehmen. In vielen Dörfern der Umgebung machten sich am Sonnabend Leute mit ihren gewienerten Fahrzeugen auf den Weg nach Schönermark.

Fast jeder einzelne Aussteller wurde vom Moderatorenduo Walter Kotzian und Bernd Winkler begrüßt. In einem Korso ging es nach der Begrüßung durch Anett Hartwig im Namen der Organisatoren vom Verein zur Förderung von Landwirtschaft, Handwerk und Kultur, des Freundeskreises des Schul- und Heimatmuseums Schönermark und des Dorfvereins Frauenhagen durch den Ort. Danach präsentierten die Aussteller ihre garagengepflegten Schmuckstücke den vielen Besuchern. Diese wurden von Helfern auf den bestens vorbereiteten Parkplatz eingewiesen. Der Staub, der auf dem ausgetrockneten Gelände aufwirbelte, passte zum Flair.

Bilderstrecke 15. Traktoren- & Oldtimertreffen Bilderstrecke öffnen

Fürsorgliche Gastgeber

Schon am Freitagabend waren die ersten Aussteller angereist, empfangen und versorgt worden. Am Sonnabend wurden früh um 7 Uhr die ersten Brötchen von Freiwilligen geschmiert. Frauen aus Schönermark und Frauenhagen brachten dutzende Kuchen herbei, die Marita und Monika Grambauer sowie weitere Helfer zum Kaffee ausschenkten. Das kulinarische Angebot der Familie Slowie und der Seenfischerei Angermünde ließ keine Wünsche offen. Das Eiscafé Pahl sorgte nicht nur für erfrischendes Eis, sondern auch für kühle Melonenbowle. Und während die Erwachsenen zwischen den Fahrzeugreihen und Verkaufsständen schlenderten, konnten sich die Kinder auf der Hüpfburg, beim Trampolinjumping und am Bastelstand der Familie Jurk amüsieren.

Auch für die Großen gab es nach dem Mittag Nervenkitzel, und zwar auf der Wippe, die man mit dem Fahrzeug im Gleichgewicht halten musste. Walter Kotzian und Bernd Winkler hatten neben dem zu gewinnenden Tankgutschein für den Sieger noch ein Fass Bier spendiert.

Unter den Ausstellern waren neben einigen Neulingen viele Mitstreiter der ersten Stunde wie die Treckerfreunde Kunow. "Wir haben 12 Traktoren und eine Lok mitgebracht", berichtete Karl-Heinz Hahn. Am 21. September beim Erntefest in Kummerow wollen sie erstmals eine Treckerkönigin küren, die die Treckerfreunde auf vielen Festen repräsentieren soll.

Doppelter Besuchsgrund

Den längsten Anfahrtsweg hatten Laura und Johannes Wiebelitz. Sie kamen in ihrem Mercedes S-Klasse Coupet 500, Baujahr 1990, aus Stuttgart immerhin mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 112 km/h angesaust. "Nächstes Jahr bekommt er das H-Kennzeichen", erzählt der Baden-Württemberger. Dass er schon zum zehnten Mal zum Ost-Uckermärker Traktoren- und Oldtimer-Treffen kam, ist übrigens kein Zufall. Seine Großelten Christa und Horst Fichtmüller organisieren das Event mit. Das Treffen ist eine gute Gelegenheit, sie zu besuchen, meint Johannes. Er war früher mit einer MZ dabei, mit der er den Weg allerdings auf einem Hänger antrat.

Mit Blues und Folkmusik von Bernd Winkler und Jörg Berkner, Fachgesprächen und Geselligkeit wurde am Sonnabend noch lange gefeiert. Die Veranstalter dankten den Helfern und Sponsoren sowie der Agrargesellschaft Hiller für die Bereitstellung der Fläche und der Technikhalle.