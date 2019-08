Musik lockt viele Besucher

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Hüte, überall Hüte. Viele Besucher des Festes "Mit Hut Schirm und Musik" haben das Motto wortwörtlich genommen und kamen gut behütet am Freitagabend in die Eberswalder Innenstadt. Stilecht mit Stroh, Filz oder Bast lauschten sie im Café am Weidendamm, bei der Privatbäckerei Wiese und im Naturkostladen Globus den Klängen der Musik. Das Konzept der drei Gastronomen war dabei so einfach wie genial: Während sonst bei ähnlichen gastronomischen Musikfesten das Publikum von Kneipe zu Kneipe ziehen muss, um mehrere Bands zu erleben, zogen in diesem Fall die Musiker um. Drei verschiedene Bands und Musiker spielten abwechselnd im Garten von Globus Naturkost, an der Schwärze und in der Bäckerei Wiese.

Passende Musikauswahl

Die drei Gastronomen, Dirk Panz-laff, Björn Wiese und Torsten Pelikan haben sich das Konzept ausgedacht. "Wir wollen die Innenstadt mit Leben füllen", bringt Dirk Panzlaff die Idee dahinter auf den Punkt. Den künstlerischen Beitrag lieferte Udo Muszynski, der einmal mehr das richtige Händchen bei der Auswahl der Musiker zeigte. Die Auswahl der Bands stellte sich als Glücksgriff heraus. Vom Stand weg begeisterten etwa die "Berlin Hot Jazz Band" und "Roland Heinrich & Rollo Völter" das Publikum. Auch Sören Gundermann, Gitarrist aus Frankfurt/Oder, traf den Nerv der Eberswalder an diesem milden Spätsommerabend. "Meine Gitarre ist mein Reisetagebuch", so Gundermann. Er nahm die Zuhörer mit auf eine Reise um den Globus. Zu hören waren japanische, spanische, polnische und afrikanische Klänge. Von melancholisch bis rhythmisch-lebhaft spielte er die gesamte Klaviatur der spätsommerlichen Urlaubsstimmungen.

Die "Berlin Hot Jazz Band" setzte mit flotten New Orleans und Swing-Melodien auf gute Stimmung. Mit Songs wie "Versuchs mal mit Gemütlichkeit" und Lindenbergs umfirmierten "Sonderzug nach Eberswalde" brachten die drei Musiker das Publikum zum Schmunzeln, Singen und Swingen. Schnell füllte sich der Bürgersteig an der Friedrich-Ebert-Straße, sodass die Autos Schwierigkeiten hatten, sich ihren Weg zu bahnen.

"Eine tolle Idee", findet Kerstin Hahlweg, die mit Freunden in die Innenstadt pilgerte. "Solche musikalischen Attraktionen bringen wieder Leben in die Stadt." Genau das soll die Intention der Veranstaltung sein. Entwickelt haben die drei Gastronomen die Idee im Mai. "Man kann nicht nur jammern, sondern muss etwas tun", meint etwa Bäcker Björn Wiese. Das sieht auch der Wirtschaftsförderer der Stadt Georg Werdermann so und unterstützte die engagierten Unternehmer mit 2500 Euro aus dem Säckl der Stadt. Mit der "Einzelhandelsrichtlinie" verfüge die Stadt schließlich über ein Instrument zur Förderung von Handel und Gastronomie sowie zur Revitalisierung der Innenstadt. Ginge es nach ihm, soll das musikalische Gastro-Event keine Eintagsfliege bleiben, mehrmals im Jahr könnten Musikveranstaltungen wie diese stattfinden. "Man kann schon mit wenig Geld viel bewirken", ist Werdermann überzeugt. Auf diesem Weg könnte die Innenstadt auf ihre schönen Seiten aufmerksam machen. Es gebe eine äußerst kreative Unternehmerschaft in Eberswalde. Da könne man noch viele weitere tolle Konzepte entwickeln, ist sich der Wirtschaftsförderer sicher.