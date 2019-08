Was die Bürger bewegt

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Andere Städte machen es vor: Investitionen und Umsetzung von Maßnahmen nach direktem Bürgerwillen. Über das Bürgerbudget können Kommunen Ideen, die direkt aus der Bürgerschaft kommen, umsetzen. Dabei handelt es sich sicher auch um solche Maßnahmen, die auch von gewählten Bürgervertretern und den Kommunalverwaltungen gesehen werden. Allein die Wichtigkeit wird oft anders interpretiert.

Die Rathenower haben nun erstmals die Möglichkeit direkt mitzubestimmen, für was die Stadt Geld in die Hand nimmt. 75.000 Euro sind dazu freigegeben. Noch bis zum 9. September können Vorschläge eingereicht werden. Dies ist auf dem Postweg, persönlich, per Telefon, E-Mail und Internet möglich. Zudem können bereits eingereichte Vorschläge eingesehen, kommentiert und auch unterstützt werden. Auf der dafür eingerichteten Internetseite machmit.rathenow.de sind Vorschläge dargestellt.

Spielplätze in verschiedenen Stadtteilen, der Busverkehr, der Optikpark, die Badekultur, Barrierefreiheit, öffentliche Toiletten sind Themen der bereits eingereichten Vorschläge wie auch Brandschutz, Einkaufsmöglichkeiten, Zebrastreifen, der Fontanepark, ein Hundeplatz, Bandproberäume, ein Fernreisehalt der Bahn, eine Slipanlage, eine Elektrotankstelle oder auch ein Ärztehaus sowie die Bibliothek, der Wolzensee, Gartenflächen, Sportangebote und der Straßenausbau. Vieles kann die Stadt sicher in ihrer Zuständigkeit umsetzen, einiges lediglich anregen - wie den Bahnstopp von Fernverbindungen. Spannend sind die Vorschläge allemal - zeigen sie doch, was den Bürgern unter den Nägeln brennt und was sie in der Stadt vermissen. Doch: wie Bürgermeister Ronald Seeger sagt: "Leider können nicht alle Ideen mit diesem ersten Bürgerbudget realisiert werden."

Im Moment zeichnet sich eine gewisse Rangfolge ab. Am meisten Unterstützer haben neue Bandräume - Alexander Goldmann von der Stadtentwicklung gibt zu bedenken, dass lediglich die Anschubfinanzierung gewährleistet werden kann, die ein zur Realisierung der Probenräume gegründeter Verein einsetzen könnte. Fußgängerwege - ihre Reparatur und Erneuerung rangiert auf Platz zwei mit ebenso vielen Unterstützern (10) wie die öffentlichen WCs. Glatte und abgesenkte Fußwege wären ein Gewinn in Richtung barrierefrei Stadt. Öffentliche Toiletten sollten im Stadtbild wahrscheinlich besser bekannt gemacht werden. Im Zentrum zumindest finden sich solche im Rathaus. Auch im CityCenter ist die Benutzung von WCs (gegen kleine Gebühr) möglich. Die Beteiligung kann sicher noch besser sein - doch haben die im Ranking nachfolgenden Vorschläge ebenso bereits Unterstützer gewonnen.

Jene Ideen, die die meisten Unterstützungsstimmen auf der Plattform erhalten, werden auf ihre Machbarkeit von der Stadtverwaltung geprüft. In einer Abstimmungsphase haben dann die Bürger nochmals die Möglichkeit ihr Votum abzugeben - vom 14. Oktober bis 10. November kann über die realisierbaren Vorschläge abgestimmt werden.

Auf der Internetseite hat sich auch ein wohl humorvoller Zeitgenosse verewigt. Er, oder sie, schlägt die Einrichtung eines Katapults auf dem Märkischen Platz zum Transport von Bürgern, Einkäufen und Kinderwagen vor, um den "ÖPNV punktuell zu verstärken". Wie die Stadtverwaltung kommentiert, sei Satire nicht zielführend. Allerdings kann Kreatives auch zum anderen Blickwinkel führen.