A 10 früher als erwartet wieder freigegeben

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Früher als erwartet ist am Montagmorgen die A 10 zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach konnte die Sperrung bereits um 7.55 Uhr aufgehoben werden, als fünf Stunden und fünf Minuten früher als ursprünglich geplant.

Der Sprecher der Havellandautobahn GmbH, Steffen Schütz, sagte am Vormittag dem Oranienburger Generalanzeiger: "Uns war bewusst, dass die Verschiebung auf den Montagvormittag eine große Belastung für die Autofahrer sein würde. Deshalb haben wir schon bei der Planung versucht, die Abläufe so zu optimieren, dass wir möglichst früher fertig werden. Unsere Leute haben rund um die Uhr gearbeitet, um die Bauarbeiten frühzeitig abschließen zu können."

Nach Einschätzung der Polizei lief es auf den Umleitungsstrecken an diesem Wochenende auch etwas besser, als am Wochenende zuvor. "Vor einer Woche mussten wir an einigen Stellen den Verkehr selbst regeln, damit er nicht zusammenbricht", sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Danach seien in Zusammenarbeit mit den zuständigen Verkehrsbehörden die Ampelschaltungen an den neuralgischen Punkten besprochen und die Ampelphasen umprogrammiert worden. "Das hat offenbar gewirkt", sagte Ariane Feierbach. Zwar standen viele Autofahrer am Wochenende und auch am Montagmorgen noch im Stau. Die ganz großen Probleme seien aber ausgeblieben.