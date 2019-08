Kunst, Kultur und Kulinarik

Nachdem am Freitagabend mit rund 700 Teilnehmern am Lampionumzug durch den Bad Belziger Stadtgraben der Startschuss für den beliebten Altstadtsommer gefallen ist, eröffnete die Coverband Methanica aus Leipzig den musikalischen Reigen auf der großen Marktplatzbühne. Das Live-Konzert der Band aus der Messestadt wurde durch die Bad Belziger Stadtwerke gesponsert und versetzte viele Menschen in Partystimmung. © Foto: B. Kraemer

Bad Belzig Der Bad Belziger Bahnhof war am Sonnabend Mittag Start- und Sammelpunkt für den traditionellen Festumzug, der seit 2011 Teil des Bad Belziger Altstadtsommers ist. Neben den Menschen, die im Umzug mitlaufen wollten, versammelten sich dort auch zahlreiche Schaulustige.

Mit Fotoapparaten und Handys war ihr Blick auf den sich langsam formierenden Festzug gerichtet. Böllerschüsse aus der Kanone des örtlichen Schützenvereins gaben punkt 13.15 Uhr das Startsignal für den Festumzug. Die Karawane mit mehr als 20 Schaubildern zog daraufhin quer durch die Stadt in Richtung Marktplatz. An den Straßenrändern harrten - der Hitze trotzend - viele gut gelaunte Menschen aus, die den Tross beim vorbeikommen freudig winkend begrüßten.

Auf dem Marktplatz angekommen, eröffnete Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) das Stadtfest. An seiner Seite auf der großen Marktplatzbühne standen seine Ritterhuder Amtskollegin Susanne Geils, der Festvereinsvorsitzende Dr. Christian Kirchner und Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf. Wenige Minuten zuvor lief das Quartett noch an der Spitze des Festumzuges und hatte damit, wie alle anderen Teilnehmer, schon einige Kilometer in den Beinen.

Im Anschluss begann das bunte Treiben in den Straßen und in 20 Innenhöfen. Kunst, Kultur, Kulinarisches und Spaß waren allerorten zu erleben. Wer dabei war, erlebte zugleich ein Stück Bad Belziger Lebensart.

In der Touristinformation am Marktplatz hatte der den Altstadtsommer veranstaltende Festverein wieder sein Organisationsbüro eingerichtet - um Ansprechpartner für alle Eventualitäten zu sein. Während die Kurstädter den Altstadtsommer genießen konnten, blieb den Helfern jeweils nur ein kurzer Blick aus dem Fenster.

"Es ist großartig, was hier auf die Beine gestellt wird. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf", so Susanne Geils aus der Partnerstadt Ritterhude.

Zu später Stunde tauchten viele Lichter die Altstadt von Bad Belzig wieder in ein ganz besonderes Flair. Sie bildeten den Rahmen für Musik und Tanz, der auf der großen Marktplatzbühne und in den Höfen die Menschen lange auf den Beinen hielt.

Am Sonntag setzte sich das bunte Treiben in der Altstadt fort, prägten Musik, Tanz und lachende Gesichter das Stadtbild. Ein umjubeltes Konzert mit Alexa Feser und Band beendete am Sonntagabend den 21. Bad Belziger Altstadtsommer, der in guter Erinnerung bleiben wird.