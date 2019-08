Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Ein internationales Chorkonzert hatten wir in Bad Belzig noch nie", so Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), als er am späten Sonnabend Nachmittag in der Stadtkirche St. Marien vorbeischaut.

Auf Einladung des Bad Belziger Gemischten Chores waren im Rahmen des traditionellen Altstadtsommers fünf Gesangsgemeinschaft aus drei Ländern in der Kirche zusammengekommen - neben dem hiesigen Chor der Volkschor Bad Dürrenberg, der Männergesangsverein Liedertafel aus Wusterwitz, der Halka Chor aus Polen und der Friends Chor aus den Niederlanden.

Leisegang war während des Stadtfestes ein gefragter Mann. Musste mal hier, mal dort präsent sein. In dieser Folge schaffte er es auch erst einige Zeit nach Beginn des Chortreffens in der Kirche vorbeizuschauen. Um so herzlicher war sein Besuch. Nach einem kurzen Grußwort mischten sich der Verwaltungschef und seine Amtskollegin Susanne Geils aus Ritterhude kurzerhand unter die Sänger und stimmten in deren Gesang ein. Ihr Kurzbesuch und der spontane musikalische Beitrag wurden vom Publikum mit viel Applaus bedacht.

Wenig später wurden die beiden aber auch schon wieder verabschiedet und das Chorkonzert nahm seinen Lauf. "Da haben wir doch mal gesehen, was die Politik so alles durcheinander wirbeln kann. In unserem Fall natürlich zum Positiven", so Moderator Rainer Bonne.

Nacheinander brachten die fünf Chöre dann ein buntes musikalisches Potpourri zu Gehör.

Nach knapp drei Stunden endete das Konzert in der vollbesetzten Stadtkirche. Jetzt war Zeit für Gespräche. Schließlich waren die knapp 120 Sänger schon lange auf den Beinen. Am Freitagabend kamen sie zur ersten und einzigen gemeinsamen Probe zusammen. Am Sonnabend Mittag reihten sie sich sogar in den großen Festumzug ein, der fester Bestandteil des Stadtfestes ist.

Rainer Bonne dankte dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, der mit einer finanziellen Unterstützung aus den Kulturförderfonds die Verwirklichung des Chortreffens möglich machte und allen Teilnehmern, die eigens für das Konzert weite Wege auf sich genommen hatten. 466 Kilometer war die Reiseroute beispielsweise für den Friends Chor aus Holland lang, 275 Kilometer für den Halka Chor aus Polen. Dann dankte er Kerstin Panzner und Hans-Joachim Urmann aus Niemegk, die Ideengeber für das Konzert waren und "uns zu unserem Glück gedrängt haben", so Bonne.

Bereitwillig erzählen die beiden, dass langjährige freundschaftliche Bande zwischen ihnen und einem Ehepaar aus dem holländischen Chor dafür ausschlaggebend waren. Im vergangenen Sommer, während des Altstadtsommers, fasste Urmann den Entschluss, die Idee des internationalen Chortreffens zu verwirklichen. Er suchte entsprechende Kontakte, rührte die Werbetrommel und warb um Unterstützung.

Der Erfolg der Veranstaltung lässt hoffen, dass die Idee irgendwann eine Fortsetzung findet. "Uns hat es jedenfalls sehr viel Freude bereitet", so Kristina Bonne-Herz am Ende des Gesangstreffens. Stephanie Ahnert, die Vorsitzende des Gemischten Chores Bad Belzig, nickt bestätigend und sagt: "Wir denken darüber nach". Bis es soweit ist, wollen die hiesigen Chorsänger auf jeden Fall die seit einigen Jahren bestehenden freundschaftlichen Bande mit dem Friends-Chor aus Blijham in Holland weiter pflegen und vertiefen.