Ein hochmodernes Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Seine sprichwörtliche "Feuertaufe" hat das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 Staffel (ST) der Bad Belziger Ortsfeuerwehr bereits hinter sich. Bei zwei Alarmierungen im Stadtgebiet und einem Getreidebrand bei Treuenbrietzen kam der TLF schon zum Einsatz.

Am Sonntag Vormittag wurde er im Rahmen des traditionellen Altstadtsommers beim "Frühstück mit Freunden" durch Bürgermeister Roland Leisegang im würdigen Rahmen offiziell übergeben.

Die Kosten für das hochmoderne Einsatzfahrzeug bezifferten sich auf 312.000 Euro. 140.000 Euro steuerte das Brandenburger Innenministerium aus dem Fördertopf für Stützpunktfeuerwehren bei. Die restlichen 172.000 Euro brachte die Stadt Bad Belzig als Träger des Brandschutzes auf.

Zur Ausstattung des neuen TLF 4000 gehört ein 4.200 Liter Löschwasser- und ein 500 Liter Schaummitteltank. Eine an Bord befindliche Förderkreiselpumpe macht es möglich, dass in Einsätzen bis zu 3000 Liter Wasser pro Minute gefördert werden können. Zusätzlich kann externes Schaummittel aufgenommen werden. "Dieses durchläuft jedoch nicht den Schaummitteltank um eine Vermischung mit dem internen Schaum zu verhindern", erklärte Stadtwehrführer Olaf Beelitz, als das hochmoderne Fahrzeug mit seiner speziellen Ausrüstung nach der Übergabe im Rampenlicht stand. Insbesondere bei Wald- oder Flächenbränden wird das geländegängige Fahrzeug zum Einsatz kommen. Deshalb hat der MAN auch eine so genannte Waldbrandausrüstung mit vier D-Schläuchen (je 15 Meter), zwei D-Hohlstrahlrohren, einem C-DCD Verteiler und zwei Löschrücksäcken (je 40 Liter) sowie Atemschutzgeräte an Bord. Über den Wasserwerfer am Dach, er hat eine Leistung von 600 bis 2000 l/min, kann nicht nur Wasser, sondern über ein zusätzliches Schwerschaumrohr (1600l/min) auch Löschschaum ausgebracht werden. Zusätzlich sind unter anderem ein Frontmonitor mit Hohl- und Sprühstrahldrüse sowie ein Sprühbalken mit vier nach vorn gerichteten Düsen am Fahrzeug angebracht.

22 Maschinisten, darunter zwei Frauen, sind nach Beelitz Aussage bereits in das Fahrzeug eingewiesen, welches im Bedarfsfall auch überörtlich zum Einsatz kommen wird. "Es wird gute Dienste leisten müssen", ist sich Ortswehrführer Raphael Thon mit Blick auf die Entwicklung des Einsatzgeschehens sicher. So mussten die Kameraden von Januar bis August bereits zu 119 Einsätzen ausrücken. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurde die Bad Belziger Ortsfeuerwehr 178 mal alarmiert. Die Lütter 49 mal, die Dippmannsdorfer 46 mal, die Werbiger 24 mal und die Ragösener 20 mal. Zu so vielen Einsätzen waren die Freiwilligen Feuerwehren nie zuvor gerufen worden. Darunter waren allein 102 Brandeinsätze.

Aktuell haben die Ortsfeuerwehr Bad Belzig und die 14 Freiwilligen Feuerwehren in den Ortsteilen der Stadt 250 aktive Einsatzkräfte. Die Nachwuchsarbeit wird groß geschrieben. Unter anderem präsentierte die Bad Belziger Kinder- und Jugendfeuerwehr am Tag zuvor im Rahmen des Altstadtsommers wie Rettungsgassen korrekt gebildet werden.