Nach Monaten wieder Sprechstunden für Kinder in Gransee

GZ

Gransee (MOZ) Ab September bietet der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Landkreises Oberhavel wieder Sprechstunden in Gransee an. Wegen Personalmangels waren sie seit Dezember ausgefallen. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, werden die Sprechstunden ab 3. September jeweils dienstags von 13 bis 17 Uhr am Karl-Marx-Platz 1 stattfinden.

Ansprechpartnerin ist dort die Sozialmedizinische Assistentin Janine Goschke. "Sie verstärkt seit Mai dieses Jahres das Team des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes und tritt jetzt die Nachfolge einer in den Ruhestand verabschiedeten Kollegin am Granseer Standort an", heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Die Suche nach geeignetem Fachpersonal und die Einarbeitung in die umfangreiche Materie hatte sich nach Auskunft der Gesundheitsbehörde schwierig gestaltet, so dass seit Dezember 2018 keine Sprechstunde in Gransee angeboten werden konnte. "Endlich können wir unseren Service für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern aus dem nördlichen Bereich unseres Landkreises wieder verbessern. Künftig sind wir auf kürzerem Wege für sie erreichbar", sagte Oberhavels Amtsarzt Christian Schulze.

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Gransee ist wie folgt erreichbar: Telefon: 03301 601-6252 und 03301 601-6254; E-Mail: GES.Kinder-Jugendgesundheit@oberhavel.de