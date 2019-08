Erneut Gifteinsatz im S-Bahn-Werk Oranienburg – Mitarbeiter verletzt

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Erneut ist die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Gifteinsatz ins Oranienburger Betriebswerk der Berliner S-Bahn gerufen worden. Ein Mitarbeiter des Werkes musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mitarbeiter einer Reinigungsfirma war Abend beim Säubern eines S-Bahn-Wagens mit einer offenbar ätzenden Flüssigkeit in Kontakt gekommen. Er wurde an den Händen verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Bundespolizei und Feuerwehr vermuteten zunächst, dass es sich um Flusssäure handelt. Schmierfinken nutzen sie häufig, um Fensterscheiben in S- und U-Bahnen mit Schriftzügen zu verätzen. Auch im Oranienburger S-Bahn-Werk wird sie deshalb immer wieder entdeckt. Für die Einsatzkräfte, die am Sonntag in Schutzanzügen ins Werk gingen,war es auch nicht der erste Einsatz dieser Art in Oranienburg.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag auf Nachfrage sagte, habe sich der Verdacht auf Flusssäure zunächst nicht bestätigt. Um was für eine ätzende Flüssigkeit tatsächlich gehandelt habe, sei nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen.