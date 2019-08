Neuruppiner Pilotprojekt droht zu scheitern

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Es sieht schlecht aus für den Schwimmunterricht an Neuruppins kommunalen Kitas. Schon das Pilotprojekt droht zu scheitern. Der Grund: Es gibt nicht genug Hallenzeiten für solche Angebote in der Stadt.

Das bestätigte Maik Buschmann, Leiter des Amtes für Bildung, Kultur und Soziales, während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. An privaten Kitas in der Stadt gibt es solchen Schwimmunterricht bereits, der städtischen Einrichtungen sollen nun nachziehen, so der Wille der Stadtverordnetenversammlung. Es hat sich laut Buschmann auch eine Kita gefunden, die das Pilotprojekt starten möchte: die Kita Kunterbunt. Schwimmlehrer sind an der Sportschule in Lindow ausgebildet worden. "Aber die Hallen sind sehr, sehr voll – vor allem durch das Schulschwimmen an den freien Schulen", so Buschmann.

"Ein flächendeckendes Projekt wird es daher nicht geben können", sagte der Amtsleiter. "Es sei denn, man denkt mal über das Jahnbad nach." Ob das optimal ist, zog aber selbst Buschmann in Zweifel. Eine Schwimmhalle sei besser geeignet.

Ganz hat die Stadtverwaltung das Pilotprojekt mit der Kita Kunterbunt nicht aufgegeben. "Das hängt aber an der Schwimmzeit. Die Pläne sind sehr dicht. Es ist nicht leicht, an Schwimmzeiten zu kommen." Nur, wenn ein anderer Nutzer abspringt, könne es sein, dass die Stadt Neuruppin Glück mit ihrem Ansinnen hat.