Hoppegarten Zeugen für Raub in der Poststraße gesucht

Die Polizei hat am Montag um Mithilfe bei der Aufklärung eines Fall gebeten, der sich am Sonnabend in der Poststraße in Dahlwitz-Hoppegarten zugetragen haben soll. Am Sonntagnachmittag zeigte ein 35 Jahre alter Mann an, tags zuvor gegen 13 Uhr von zwei dunkelhäutigen Männern beraubt worden zu sein. Sie hätten Handy und Bargeld gefordert. Als er sich weigerte, hätten sie ihn geschlagen und mit einem Messer bedroht. Er habe Börse und Handy herausgegeben, woraufhin die Täter in Richtung Rennbahnstraße flüchteten.

Die Polizei fragt nun, wer zum angegebenen Zeitpunkt etwas beobachtet hat, was mit dem angezeigten Raub zusammenhängen könnte. Sachdienliche Hinweise nehmen die Inspektion Märkisch-Oderland oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kontakt: Tel. 03341 3300 oder Internetwache www.polizei.brandenburg.de

Reifen zerstochen und Widerstand geleistet

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in der Bergmannstraße zwei Männer in Gewahrsam genommen, die zunächst die Reifen eines Kleintransporters zerstochen und sich dann gegen Beamte zur Wehr gesetzt hatten. Laut Mitteilung vom Montag hatte ein 35-Jähriger nach verbalem Streit am Auto seines Kontrahenten das Messer angesetzt. Als Beamte sich der Sache annehmen wollten, warf er eine Bierflasche in ihre Richtung und trat er gegen den Streifenwagen. Polizisten ergriffen den mit 2,18 Promille Alkoholisierten, mussten jedoch Widerstand überwinden. Im Gewahrsam landete auch ein 45-Jähriger, der den Besitzer des Kleintransporters bedroht hatte. Er hatte 2,6 Promille. Das Ganze hat für die Herren nun juristische Konsequenzen.