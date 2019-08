Positive Signale fürs Handwerk

Erhard Herrmann

Götz 83 frischgebackene Tischler, Maurer, Maler und Lackierer, Hochbaufacharbeiter, Friseure, Fachverkäufer Backwaren und Bauten- und Objektbeschichter aus Potsdam-Mittelmark und Potsdam durften vergangenen Donnerstag ihre Gesellenbriefe entgegennehmen. Die Kreishandwerkerschaft Potsdam hatte die ehemaligen Lehrlinge im Rahmen einer Feierstunde in das Zentrum für Gewerbeförderung in Götz eingeladen. "Mit Ihrem erfolgreichen Abschluss haben Sie den Grundstein für Ihre Zukunft und für die Perspektive des Handwerks gelegt. Ich wünsche mir, dass Sie dennoch nicht aufhören zu lernen", gab Kreishandwerksmeister Holger Schmädicke den Gesellen mit auf den Weg. Nach der traditionellen Freisprechung überreichten Vertreter der einzelnen Innungen und Prüfungsausschüsse die lang erwarteten Gesellenbriefe. "43 Frauen und 40 Männer haben die Prüfung bestanden. Erstmals sind damit die Frauen in der Überzahl. Zudem haben nur 15 Auszubildende die Prüfung nicht bestanden. Das sind positive Signale für das Handwerk", betonte der Kreishandwerksmeister.

Ein Lichtblick ist auch das bis Ende Juni 1228 junge Menschen einen Ausbildungsvertrag im Brandenburger Handwerk unterzeichnet haben. Das ist ein Plus von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Handwerkermangel wird sich dennoch in den kommenden Jahren auf jeden Fall weiter verschärfen. Eine Auswertung des ZDH aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass in den nächsten fünf Jahren rund 500.000 Beschäftigte im Handwerk aus dem Arbeitsleben ausscheiden werden. Aktuell machen aber nur 360.000 Menschen eine Ausbildung. Knapp 800 freie Lehrstellen in 64 Berufen im Bereich der Handwerkskammer Potsdam zeigen: Die Chancen, im Handwerk die Wunschlehrstelle zu finden, standen nie so günstig. Im Land Brandenburg sind insgesamt rund 2500 Ausbildungsstellen in gewerblichen Berufen noch unbesetzt. Das teilten die Industrie- und Handelskammern in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus auf Nachfrage mit. Vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe und in technischen und kaufmännischen Berufen bestehe Bedarf, hieß es übereinstimmend.

Fast jeder der neuen Facharbeiter hat deshalb bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche, andere werden ihre Ausbildung als Fundament für weitere Qualifizierungen einsetzen. Dabei ist die Verlockung groß, sich aus der Region zu verabschieden. Denn 30 Jahre nach der Wende gibt es immer noch deutliche Lohnunterschiede zwischen Ost und West. Insgesamt liegt die Lohndifferenz zwischen Brandenburg und Westdeutschland trotz leichter Annäherung bei 19 Prozent. Trotz alledem hat das Handwerk goldenen Boden, dies galt früher genau so wie heute. (GEH)