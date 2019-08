Fernsehgottesdienst aus Frankfurt im Zeichen der Versöhnung

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor vielen Zuhörern zu singen, sind die Mädchen und Jungen aus der Frankfurter Kinder- und Jugendkantorei gewöhnt. Aber vor 700 000 Fernsehzuschauern?! Das sei "schon noch was anderes", sagt die 14-jährige Ricky aus dem Liebknecht-Gymnasium. Sie ist mit ihren Freundinnen Frieda, Lilli und Milena zur Chorprobe in die Friedenskirche gekommen. Hier werden die Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Kantor Stephan Hardt am 1. September, dem Weltfriedenstag, ihren großen Auftritt haben – im Rahmen des ZDF-Fernseh-Gottesdienstes.

Dass der an diesem Sonntag, dem 80. Jahrestag des Überfalls der Nazis auf Polen, aus Frankfurt (Oder) kommen müsse, habe für ihn von Anfang an festgestanden, sagt Pfarrer Stephan Fritz. Schließlich gehe es um deutsch-polnische Versöhnung. Der Senderbeauftragte für die Gottesdienste steht seit Monaten mit den Verantwortlichen aus der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus in Kontakt, um die Details zu klären.

Diesmal geht es unter anderem um die Garderobe der Akteure. Fritz bittet den Vertreter des Posauenenchores, Siegfried Zühlke, um "Alltagskleidung" der Musiker. Die Posaunisten ersetzen die in der Friedenskirche fehlende Orgel. Auch einen richtigen Altar gibt es hier nicht. "Wir werden Altardecke, Parament, Kreuz-Kerzenständer und Bibel aus der St.-Gertraud-Kirche entleihen, aber am schlichten Altartisch grundsätzlich nichts ändern", sagt Frank Schürer-Behrmann. Der Superintendent des Kirchenkreises Oderland-Spree übernimmt die Liturgie, also Leitung des Fernseh-Gottesdienstes.

Eines hat das Ereignis indes schon bewirkt: "Wir haben den bereits vor Längerem gefassten Plan, die Friedenskirche neu zu bestuhlen, mit Unterstützung der Sparkasse umgesetzt", sagt der Superintendent. Die aus der Konzerthalle stammenden alten Stühle sind 250 modernen, neuen gewichen. 150 davon haben ein Sitzpolster.

Für Frankfurts evangelische Christen ist der Vorabend des Weltfriedenstages indes nicht minder wichtig. Soll er doch die Begegnung mit dem Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm bringen. Er hält die Predigt beim Fernsehgottesdienst. Der bayerische Landesbischof wird am Sonnabend nicht aus München, sondern aus dem Urlaub in Mecklenburg nach Frankfurt (Oder) kommen.

Nach der Generalprobe in der Friedenskirche am Nachmittag werden ihm Mitglieder der Kirchengemeinde, Oberbürgermeister René Wilke und Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal auf einem Stadtrundgang wichtige Orte, wie die Stadtbrücke in die polnische Partnerstadt, die Marienkirche und den Campus der Europa-Universität zeigen. Am Abend lädt die Kirchengemeinde alle interessierten Frankfurter zu einem öffentlichen Gespräch mit dem EKD-Ratsvorsitzenden in die St.-Gertraud-Kirche ein. Es beginnt 20 Uhr. "Wir freuen uns auf viele Frankfurter", sagt Frank Schürer-Behrmann.

Alle, die am Sonntag beim Gottesdienst in der Friedenskirche dabei sein wollen, müssen um 9 Uhr ihre Plätze eingenommen haben. Um 9.30 Uhr beginnt die Übertragung. Im St.-Georg-Gemeindehaus gibt es ein Public Viewing und eine Kinderbetreuung.