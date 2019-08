Herrenloses Segelboot im Schilf – Polizei sucht Eigentümer

RA

Neuruppin (MOZ) Ein herrenloses Segelboot ist am Sonntag im Schilfgürtel des Ruppiners Sees entdeckt worden. Nun sucht die Polizei den Eigentümer des Bootes.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war das Boot am Sonntag gegen 11.50 Uhr von einem Passanten im Uferbereich entdeckt worden. Es hatte sich im Schilfgürtel verfangen. Der Passant sicherte das Boot an einer Steganlage Nahe der Trenckmannstraße und informierte die Polizei. Trotz Ermittlungen im Bereich des Ruppiner Seeskonnte der Eigentümer bislang nicht ausfindig gemacht werden. Er wird nun gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei in Neuruppin zu melden.